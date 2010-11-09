Правилом веры, образцом кротости, воздержания учителем показала тебя жизнь твоя пастве твоей. И потому смирением ты приобрел величие, нищетой--богатство: отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Святителю Николаю в православном календаре посвящен не один праздник. 19 декабря по новому стилю вспоминается день смерти святого, 11 августа—его рождение. В народе эти два дня называли Никола Зимний и Никола Осенний. 22 мая верующие вспоминают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, которое произошло в 1087 году. На Руси это событие именовали Никола Вешний (то есть весенний), или Никола Летний. Все эти праздники непереходящие, то есть даты их фиксированы.



Покровитель путешественников

Святитель прославился многими чудесами. Спас город Миры от страшного голода—своей горячей молитвой ко Христу, выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных, помогал молитвой тонущим морякам на суднах. Вообще, Николай Чудотворец считается покровителем, заступником и молитвенником о плавающих и всех путешественниках. Например, как говорит житие, в юные годы, по дороге из Миры в Александрию он воскресил моряка, который во время жестокой бури сорвался с мачты корабля и, упав на палубу, разбился насмерть.



Архиепископа полюбили люди

Николай Угодник родился в 270 году в городке Патары, который располагался в области Ликии в Малой Азии. Родители будущего архиепископа были весьма состоятельными людьми, но при этом верили во Христа и активно помогали бедным. Как говорит житие, святитель с детства полностью посвятил себя вере, много времени проводил в храме. Повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем служил его дядя, епископ Николай Патарский.



После смерти родителей Николай Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил церковное служение. В годы, когда отношение римских императоров к христианам стало более терпимым, но гонения тем не менее продолжались, он взошел на епископский престол в Мире. Сейчас этот городок называется Демре, он расположен в провинции Анталия в Турции.

Нового архиепископа очень полюбили люди: он был добрым, кротким, справедливым, отзывчивым—ни одна просьба к нему не оставалась без ответа. При всем этом Николай запомнился современникам как непримиримый борец с язычеством—разрушал идолов и капища, и защитник христианства—обличал еретиков. Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно в 345-351 годах—точная дата неизвестна.



Его мощи нетленны

Первое время мощи покоились в кафедральной церкви города Миры Ликийские, где Угодник служил архиепископом. Они мироточили, и миро исцеляло верующих от разных недугов. В 1087 году часть мощей перенесли в итальянский город Бари, в церковь святого Стефана. Ковчег с ними по сей день хранится в базилике, возведённой во имя святителя Николая. Спустя несколько лет оставшаяся часть мощей перевезена в Венецию, а в Мирах осталась небольшая частица.



Почитание святителя Николая на Руси

Русские люди стали почитать Николая Чудотворца вскоре после Крещения Руси. Первые иконы святого появились в нашей стране не позже середины XI века—это, например, фрески Святой Софии в Киеве. Николаю Угоднику на Руси посвящено немало храмов и монастырей. Во имя него святой Патриарх Фотий крестил в 866 году Киевского князя Аскольда—самого первого русского князя-христианина. Над могилой Аскольда в Киеве святая равноапостольная Ольга построила первый на русской земле храм святителя Николая. Во многих русских городах именем архиепископа Мир Ликийских называли главные соборы.



В Миорском храме

В честь святителя Николая Чудотворца в храме Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне в воскресение, 18 декабря, в 17.00 состоится всенощное бдение. В понедельник, 19 декабря, в 8.00—праздничная литургия.

Подготовила Елена БАСИКИРСКАЯ.

