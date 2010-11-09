По новому стилю начинается 28 ноября и заканчивается в ночь на Рождество Христово 7 января. От заговенья (последний день вкушения мясной пищи) до разговенья (вкушение скоромной пищи) продолжается 40 дней. Именно поэтому его также называют Четыредесятницей. А еще именуют Филипповым, или в просторечии Филипповки. Причина в том, что заговенье выпадает на день памяти святого апостола Филиппа—27 ноября по новому стилю.





Зачем пост?

Это время для возрастания в Боге, для усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, которые верующий человек накладывает на себя добровольно, нужны не как самоцель, не как своеобразное аскетическое упражнение, а как подготовка к великому празднику—Рождеству Христову. Радостному дню, когда Иисус Христос родился от Девы Марии, когда весь мир ликует, приветствуя Спасителя. Мы постимся, чтобы войти в этот день чистыми, свободными от суеты и всего, что вредит нашей душе.





Календарь питания

В это строгий период православные христиане воздерживаются от мясных, молочных продуктов и от яиц. По поводу вкушения рыбы есть правила разные. Согласно самому мягкому уставу, рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. В среду и пятницу также нельзя пить вино, а пищу употреблять без масла—это называется сухоядение. На Рождественский пост приходится Новый Год. Православным христианам лучше в этот светский праздник не отходить от поста. При этом ни в коем случае не надо осуждать родных и друзей, которые, в отличие от вас, не постятся. Лучше поставить на новогодний стол и постные, и скоромные блюда, чтобы сохранить мир в семье и своим осуждением не отвратить домочадцев от веры. Кроме того, нельзя забывать, что эти сорок дней в первую очередь—для духа, а не для тела. И одни ограничения в еде без духовной работы, искренней молитвы, помощи ближним не принесут добрых плодов.