По новому стилю начинается 28 ноября и заканчивается в ночь на Рождество Христово 7 января. От заговенья (последний день вкушения мясной пищи) до разговенья (вкушение скоромной пищи) продолжается 40 дней. Именно поэтому его также называют Четыредесятницей. А еще именуют Филипповым, или в просторечии Филипповки. Причина в том, что заговенье выпадает на день памяти святого апостола Филиппа—27 ноября по новому стилю.
Зачем пост?
Это время для возрастания в Боге, для усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, которые верующий человек накладывает на себя добровольно, нужны не как самоцель, не как своеобразное аскетическое упражнение, а как подготовка к великому празднику—Рождеству Христову. Радостному дню, когда Иисус Христос родился от Девы Марии, когда весь мир ликует, приветствуя Спасителя. Мы постимся, чтобы войти в этот день чистыми, свободными от суеты и всего, что вредит нашей душе.
Календарь питания
В это строгий период православные христиане воздерживаются от мясных, молочных продуктов и от яиц. По поводу вкушения рыбы есть правила разные. Согласно самому мягкому уставу, рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. В среду и пятницу также нельзя пить вино, а пищу употреблять без масла—это называется сухоядение. На Рождественский пост приходится Новый Год. Православным христианам лучше в этот светский праздник не отходить от поста. При этом ни в коем случае не надо осуждать родных и друзей, которые, в отличие от вас, не постятся. Лучше поставить на новогодний стол и постные, и скоромные блюда, чтобы сохранить мир в семье и своим осуждением не отвратить домочадцев от веры. Кроме того, нельзя забывать, что эти сорок дней в первую очередь—для духа, а не для тела. И одни ограничения в еде без духовной работы, искренней молитвы, помощи ближним не принесут добрых плодов.
Сочельник. Это что?
Последний день Рождественского поста называют Сочельник. Это слово произошло от названия блюда—сочиво, которое готовится из зерен пшеницы, чечевицы или риса в память о посте пророка Даниила и трех отроков, которые питались от семян земных, чтобы не оскверняться от языческой трапезы (Дан. 1:8). Этих святых православные христиане молитвенно вспоминают как раз перед праздником Рождества Христова.
По церковному уставу сочиво едят вечером 6 января после полного воздержания от пищи в течение всего дня.
У каждого своя мера
Если трудно держать суровый сорокадневный пост, стоит попросить у своего духовника или просто священника, к которому вы ходите в местном храме, послабление. Это значит, что ваш пост будет не таким строгим в силу здоровья или других причин. Ведь его смысл не "православная диета", а испытание духа. Поститься не так строго в плане питания могут болеющие люди. Своя мера поста у беременных, военнослужащих, детей, у тех, кто работает в напряженном ритме или учится.
Самое главное, что "нельзя есть в пост",—это своих ближних. Говорится о гневе, раздражении, ссорах и любых других отрицательных поступках. Ведь так мы разрушаем мост между нами и Богом.
Фото для иллюстрации.
Подготовила Елена БАСИКИРСКАЯ.