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Набожны звычай Дзімітраўскай бацькоўскай суботы

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Благочестивый обычай Димитриевской родительской субботыДимитриевская родительская суббота--ближайшая суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю). 
 
Исток — от Куликовской битвы
Установил поминальную субботу великий князь Димитрий Донской. Одержав знаменитую победу на Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 года, князь по возвращении с поля брани посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители, ранее благословил его на битву с неверными и дал из числа братии своей двух иноков--Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Они оба пали в бою и были погребены у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре.
В Троицкой обители совершили поминовение православных воинов заупокойным богослужением и общей трапезой. Традиция стала ежегодной и со временем в этот вселенский день взяли за правило вспоминать всех усопших православных христиан.

Просить об упокоении душ
В Димитриевскую родительскую субботу традиционно посещают могилы почивших родных, в церквях и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии, устраивают поминальные трапезы. Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает нам обо всех тех, кто погиб, пострадал за православную веру.
Если нет возможности посетить храм или кладбище, обратиться к Богу можно дома. Вообще Церковь заповедует нам каждый день молиться об усопших родителях, сродниках, знакомых и благодетелях.

Молитва
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.
Имена удобнее прочитывать по помяннику--небольшой книжечке, где записываются имена сродников. Существует благочестивый обычай вести семейные помянники, прочитывая которые и в домашней молитве, и во время церковного богослужения, поминаются поименно многие поколения усопших предков.

Великая панихида и заупокойная литургия
Чтобы помянуть своих почивших родственников церковно, необходимо прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы. В это время совершается великая панихида, или парастас. Все тропари, песнопения и чтения парастаса посвящены молитве за умерших. Утром в саму поминальную субботу служится заупокойная Божественная литургия, после которой общая панихида.
На парастас, отдельно на литургию, прихожане готовят записки, где крупным разборчивым почерком пишутся имена поминаемых в родительном падеже (отвечать на вопрос "кого?"), причем первыми в списке священнослужители и монашествующие с указанием сана и степени монашества. Кроме того, в качестве пожертвования на канон в храме кладут хлеб, сладости, фрукты, овощи и т.д. Можно приносить муку для просфор, кагор для совершения литургии, свечи и масло для лампад. Не положены мясные яства или крепкие спиртные напитки.

Необходимо помнить
Молитва за усопших--это наша главная и неоценимая помощь отшедшим в мир иной. Покойник не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем более в поминальном столе--все это лишь дань традициям, пусть и весьма благочестивым. Но вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве, ибо не может сама творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Господа.

Фото для иллюстрации.
Подготовила Елена БАСИКИРСКАЯ. 


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