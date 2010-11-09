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Цуд з'яўлення Багародзіцы. Службы ў Міёрскай царкве

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Чудо явления Богородицы. Службы в Миорской церкви14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают чудо явления Богородицы в Константинополе. В Миорской церкви вечернее богослужение состоится накануне, 13 октября в 17 часов, и праздничная божественная литургия—14 октября в 8.00. 
 
История самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. К Константинополю подступили войска варваров. В те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и жители византийской столицы оправданно ждали, что уже к утру они могут проститься с жизнью.

Священники города молились об избавлении от врагов, и вот в четвертом часу ночи известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину, попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он узрел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает святой Димитрий Ростовский, Богородица "сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом".

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти. Конечно, чудо невозможно доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. Как полагает ряд ученых, события описывают произошедшее с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. Известный историк Церкви Антон Карташов приводит текст патриарха Фотия, который хронологически подтверждает, что события могли иметь место в 866 году, а значит, нападающими были именно русы (народ Руси), так как сарацинские нашествия случились на полвека позже. "Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным. Когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плаванье, a на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов, поднявших мечи и как бы угрожая городу смертью от меча… Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы враги наши удалялись, и город, которому угрожало расхищение, избавился от разорения".

Так почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались глубже, чем даже в памяти потомков чудесно спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестоких воинах и разорителях чужих земель. После неудачного похода в Константинополь русы прислали императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам стало интересно: что же это за Бог у греков, способный разметать сильнейшее войско? Некогда воинственные язычники-варвары, Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение, крестились и многие из их дружинников.

Если это действительно так, то, значит, моментальное поражение не в самой славной военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо большее. Недаром события времен Аскольда и Дира порой называют "первым крещением русов".
Митрополит Антоний Сурожский в проповеди поучает: 
Когда мы думаем о Покрове Божией Матери над Русской землей, должны понимать, что Она вместе с нами стояла у престола Божия, слезно молила, чтобы милость сошла на нас, чтобы крепость нам была дана. 

Апостол Павел, видя, что ему надлежит совершить на земле, обратился к Богу с мольбой о силе, и Христос ему ответил: "Довольно тебе Моей благодати, сила Моя в немощи твоей проявляется"… Конечно, не в страшливости, трусости, лени, унынии, а в той немощи, которую мы можем явить, когда отдаем себя беззащитно, как ребенок в объятия матери. Вот как мы должны отдать себя Богу, и тогда сила Его в нас совершится, не мудростью слов, не силой действий, а открытостью благодати Божией, которая будет изливаться через нас на всё и на всех вокруг.

Подготовила Елена БАСИКИРСКАЯ. 
Фото для илюстрации.

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