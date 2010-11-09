Вопросы удаления древесно-кустарниковой растительности, расположенной за границами населенных пунктов, регулирует лесное законодательство.Удалять деревья и кустарники можно в случаях, когда они находятся в ненадлежащем, в том числе в аварийном состоянии, если ведётся строительство, растительность препятствует эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, использованию земельных участков по целевому назначению, а также при ликвидация чрезвычайной ситуации или ее последствий, либо когда для обеспечения жизнедеятельности граждан или экономической деятельности субъектов хозяйствования необходимо выполнить неотложные работы, невозможные без удаления (пересадки) объектов растительного мира, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.Удалять растительность в надлежащем состоянии в населенных пунктах можно только, когда невозможна их пересадка.Не требуется разрешение:-в случае строительства, если утвержденной в установленном порядке проектной документацией предусматриваются удаление, пересадка, за исключением случаев, установленных Президентом страны;-растения, расположены в границах земельных участков, предоставленных им в частную собственность, пожизненное наследуемое владение, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством в отношении этих деревьев и кустарников установлены ограничения или запреты;-при ликвидации чрезвычайной ситуации или ее последствий. В этом случае юридическое лицо или гражданин должны направить в местный исполнительный и распорядительный орган уведомление об удаленных, пересаженных объектах растительного мира (их местонахождении, количестве и качестве), причине, а также описание чрезвычайной ситуации не позднее трех дней со дня проведённых работ;Объекты растительного мира на участках физических лиц на иных основаниях (аренда, временное пользование и пр.), удаляются на основании разрешений.Если деревья и кустарники препятствует эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, использованию земли гражданин подает в сельсовет, горисполком, в службу "Одно окно" райисполкома заявление с указанием фамилии, места жительства, предполагаемых оснований для удаления, пересадки объектов растительного мира, их видов (пород), количественных параметров (штук, метров погонных, метров квадратных) и места их расположения. Рассматривается заявление и выдаётся разрешение в соответствии с законодательством в срок до 1 месяца.В случае необходимости удаления объектов растительности в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии, заинтересованное физическое лицо обращается письменно к уполномоченному юридическому лицу—в Дисненский лесхоз. При подтверждении признаков аварийности оформляется соответствующее заключение и землепользователь или его уполномоченный представитель получает право удалить деревья.Сроки удаления, пересадки объектов растительного мира с расположенными на них гнездами птиц, за исключением находящихся в аварийном состоянии деревьев, устанавливаются с учетом требований законодательства по охране животного мира и не могут приходиться на период с 16 апреля по 15 октября. При этом должны быть приняты возможные меры по сохранению птиц в гнездах, деревья с которыми подлежат удалению, пересадке.Нарушение требований законодательства влечет дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством.