Летела снежинка, и была она свежа, чиста и прекрасна, потому что ничто не обезобразило её: ни недобрая мысль, ни раздражённое настроение, ни скверный поступок. Этой — повезло. Но с иной случилось по-другому.

XXI век—век, который призван Человека Разумного повернуть к духовности и превратить в Человека Духовного. Но и поныне духовность отрывают от жизни, понимая её как состояние благополучной, бесконфликтной, эдакой сытой умилённости, принимая это своё конечно же отнюдь не самое рядовое состояние чуть ли не за святость. А между тем одним из признаков истинной духовности является в первую очередь чувство сопричастности ко всему, что происходит в мире.



Мы слишком привыкли проходить мимо многого, что нам не нравится, привыкли кивать на чиновников, власти или даже на "мировое правительство". Но, если сегодня существует ситуация, при которой берега наших рек и улицы наших городов забросаны мусором, значит, это мы недовоспитали своих детей, недовложили в их души знание о вечных ценностях и ответственности за каждый сделанный шаг и за каждый поступок. Это значит и то, что мы—недовоспитаны сами.



Если бы духовность была понимаема именно как чувство сопричастности, то и педагогам в школах разрешено было бы говорить о духовном воспитании, и никто бы не чуждался его как "антисветского", сугубо "религиозного". И какая бы помощь была оказана всем другим формам воспитания, в частности, экологическому,—ибо духовное воспитание являлось бы основой всякого другого, охватывало все. И вообще: существует единое построение жизни, потому расщеплять целое на части, пребывать на одной грани кристалла, не желая изведать другую— значит расшатывать, подрывать единство и покрываться тьмой неведения, ограничивать собственное сознание (это у таких расшатанных—куча мировоззрений, противоречащих друг другу).



С этой кучей не в состоянии справиться сфера образования. В одном из журналов, посвящённых проблемам воспитания, хорошо отражена абсолютная невозможность обойтись без витиеватости при изложении рекомендаций по поводу "зыбкой темы" духовности, дабы не попасться на крючок номенклатуре, строго придерживающейся (надо отдать должное упорной стойкости!) атеистического взгляда на мироустройство. Если изложить данную позицию кратко, то получится примерно вот что: духовные истины (о творце, единстве его мира, о личной вечности) использовать можно, но применять ни в коем случае нельзя. А как это, мол, —думайте сами.



В подлинном духовном сознании невозможна была бы и такая ситуация, как отрыв провозглашаемой идеи от её практического воплощения.

Изучим обстановку по экологическому воспитанию в современных воспитательных центрах: всего делается много (мероприятийный, конкурсный бум!), но забывается при этом качество дела. Одноразовость акций, формализм по типу: отчитались, папочку оформили и забыли. Например, активно поучаствовали в акции "Кормушка": кормушки получились на славу, с креативом, выставку кормушек демонстрировали до середины января, а потом отнесли их в угол, где те простояли ещё две недели. Зима в самом разгаре, а кормушки, всё ещё только собираются повесить. Наконец, повесили—для формы, но мало надежды птицам, что будет от таких деятелей-помощников им и под конец зимы хоть какой-то прок.

Летела снежинка, не зная ничего о недоразумениях мира, в который её занесло. Участливо опускалась она на пустую кормушку, в которой сидели, нахохлившись, налепленные затейницей-вьюгой холодные снежные птицы.



Мысль из мудрой книги: люди достигнут духовных сфер (акт СПАСЕНИЯ!) не ранее, чем ощутят единство с сущностным миром природы. Из этой мысли можно выудить два знания.

1) Духовность как цель развития отдельного человека, а в конечном итоге как способ существования человеческой цивилизации нельзя объявлять чем-то эфемерным, оторванным от нужд жизни. Благодаря внутренней духовности, что связывает каждого с каждым, наш мир, к счастью, ещё не развалился на части.

2) Но на каком же главенствующем месте во всех наших разнообразных, разновекторных связях с миром стоит ЭКОЛОГИЯ! Именно она! Ощущение единства с природой, о котором заявлено,—это для человека не новое состояние. Однако извечную взаимосвязь в системе Природа—Человек, подразумевающую обоюдную помощь, обоюдную заботу современный человек подменил потребительством без какого-либо на то согласия со стороны природы.



Наша Беларусь является участницей множества международных акций по защите природы. Многие из её территорий объявлены особо охраняемыми. Однако особо охраняемым невозможно официально объявить каждый клочок земли, хотя, кто поспорит с тем, что именно таковым должно его почитать любое человеческое сердце. Таковым бы он и стал в случае пробуждения в человеке подлинной духовности.

А пока… Пока личная духовность отдельно взятого гражданина с её безусловной ответственностью за мир мирно спит, прочно упелёнутая житейской рутиной, нужна раскачка. В виде идеи культурного, духовного, героического, подвижнического свойства. В виде знания, когда-то свято чтимого, передаваемого от родителей детям, а теперь отчуждённого от личной нужды, отправленного на задворки памяти.

О каком знании речь? Каким знанием пренебрегаем, ставя во главу угла материальные, телесные ценности? Какое знание по недоразумению лишилось для нас ценностной значимости?



Об экологии души. Об энергии мысли, сказанного слова, поступка, о коричневом газе человеческого негатива, душащего живую сущность Земли. Отсюда—о духовной миссии человека в физическом мире как одном из этажей величественного МНОГОУРОВНЕВОГО строения Творца. Мы—хранители земли, соучастники её жизни. Или губители.

Летела снежинка, и была она свежа, чиста и прекрасна, потому что ничто не обезобразило её: ни недобрая мысль, ни раздражённое настроение. Этой—повезло. Но с иной случилось по-другому. Там, куда она спускалась, ругались, дрались, сквернословили и оставляли после себя мусор. Так чьё-то тёмное невежество мысли, скверного слова и скверного поступка очернило и обезобразило её лучи. Но вместе с ней—ведь и воду собственного естества того, кто в невежестве своём знать не знал об экологии тела (подробнее о снежинках читайте у Масару Эмото—можно в интернете). И потому…



Во имя соблюдения интереса лучезарной снежинки, равно как и интереса собственного тела, равно как и необходимости Матери-Земли, действие современного человека, верю, может быть духовным.

В каждом посёлке или городе каждая пядь земли, каждый участок озёрного или речного берега получит в лице Человека Духовного внештатного охранителя (но не господина-хозяина), который будет проводить одновременно и воспитательную работу с теми, кто окажется на данной территории случайно или с целью отдыха. Такими охранителями станут и сплочённые группы волонтёров, и отдельные граждане, живущие рядом. Ведь существуют в посёлках т. н. старейшины…



Организация данной работы может происходить на базе учреждений образования и культуры, например, библиотеки, там, где можно создать сплочённое ядро для общего дела. Ростки есть, но не все территории охвачены. Вернее сказать, охвачена ничтожная часть.

Потому, Человек Духовный, не расслабляйся. Сделал для природы однажды доброе дело—молодец, но не вздумай почить на лаврах. Слово и дальнейшее дело, постоянное дело, дело, вошедшее в привычку,—за тобой…



И напоследок. Грустно слышать "аб абыякавасці", "абасобістасці" как качествах натуры белоруса. Трудно говорить, что о белорусе пишут как о человеке, которому "толькі б чарка ды скварка," а что за пределами этих границ, всё—трынь-трава. Потому и валяется в трынь-траве его родины, подальше от "асабістай" усадьбы, всякий хлам. Знаю, товарищ редактор, как трудно и тебе будет читать и печатать такое… Но, может быть, нужно! Для настройки в чутком читателе сердечной струны, для пробуждения истины духа. Для оживления духовности и вживления её в ткань жизни. Для воспитания экологически чистого сознания.

Фото для иллюстрации.

Алла Мойсеенок.