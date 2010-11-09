Мешок против ведра

Ельнянское болото издавна славилось обильным урожаем клюквы. Старожилы помнят, как в трудные послевоенные годы ее собирали здесь по 400 тонн за сезон и сдавали в райпотребсоюз. Так зарабатывали на хлеб.

С распадом Советского Союза появились частные заготовители, которые переманили сельчан более выгодными закупочными ценами. Может, потому в начале нового столетия поток клюквы в райпо упал до 120 тонн. А в прошлом году у госзаготовителя и трех тонн не набралось.

Постоянно сдает клюкву частникам пенсионерка из Дисны Тамара Леонович. Говорит, что они берут даже грязные ягоды, а платят в два раза больше. Но сейчас сбора практически нет.





—Помню время, когда уходила в топь близ деревни Липатино рано утром, а возвращалась домой вечером с мешком клюквы. А нынче за такое время и двух ведер не наберу,—сетует энтузиастка.

Начальник отделения почтовой связи в агрогородке Николаево Наталья Мяделец тоже заметила, что "журавин" стало значительно меньше. В начале недели после работы пошла на болото и только расстроилась. Час бродила по знакомым местам у деревень Липатино, Федосово и Стальмаково, а удалось набрать лишь ведро.

Кстати, Наталья Леонидовна—местный рекордсмен по сбору клюквы. Прежде могла за два часа добыть целый "хатуль" (самодельный рюкзак из мешка) кислых ягод.

На базар — в обход госзаготовителя

В этом году клюквы—считанные килограммы. Сдавать ее будь то в магазины или частникам миорчане не торопятся. Ждут повышения закупочных цен. В некоторых заготовительных пунктах райпо ситуация доходит до абсурда. Например, в Дисне на третий день после начала сбора клюквой даже и не пахло.





Ясное дело, к фестивалю нужно срочно привлекать сборщиков. Начальник отдела заготовок районного потребительского общества Ирина Федукович рассказала, что увеличили закупочную цену до 2 рублей 20 копеек за килограмм.

Однако это все равно не те деньги, которыми ягодники оценивают свои труды. На воскресном рынке в Миорах за "журавины" хотят как минимум в два раза больше—4 рубля…





В тихом болоте нелегалы водятся

Непростая ситуация и у частных заготовителей целебной ягоды. Их в районе, по данным управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, трое. Предприниматель Владимир Карандей из деревни Подъельцы— один из них. Он и ввел меня в курс дела:

—Закупаю у местных жителей клюкву по 2 рубля за килограмм. Потом поставляю ягоды на переработку. Раньше отправлял в Прибалтийские страны, в Россию. Но с нынешними объемами там делать нечего! С начала сезона удалось запасти лишь порядка полтонны.

Такая же история у многих коллег Владимира из других районов, у которых есть клюквенные болота.

Поговаривают, что кроме официальных заготовителей на Ельне орудуют "теневики". Караулят ягодников у популярных выходов из топи и, торгуясь, пытаются купить у них товар. Где клюкву потом продают, неизвестно. Но в этом году их мало. Сколько ни ездил вокруг Ельни, не нашел никого подозрительного.





Содрать и похоронить подо мхом

Почему с каждым годом клюквы становится все меньше? Инженер по охране и защите леса Дисненского лесхоза Денис Леонович уверяет, что сильно повлияла погода, а также использование комбайнов, хотя они запрещены, и сбор раньше положенного срока.

В этом году нарушителей пока не выявили. Интерес к Ельне у многих пропал.

А вот в 2012 году здесь можно было встретить и полочан, и минчан, и витебчан. Все ринулись на болото, узнав о неслыханном урожае. Тогда задержали 11 незаконных сборщиков.





На какие только уловки не идут, чтобы больше собрать ягод. Рвут зеленые вместе с ветками в начале лета, орудуя расческами, кружками, комбайнами, металлическими и пластмассовыми крышками. Прячут меха с клюквой подо мхом, чтобы вернуться за ней в сентябре.

—Ежегодно устраиваем рейды по болоту, —объясняет Денис Леонович.—Ходим по топи, одевшись, как ягодники. Год назад к нам на Ельню за клюквой приехали супруги из столицы. Собирали плоды комбайном. Мы их взяли с поличным и составили протокол с наложением штрафа до 20 базовых величин.





На территории Дисненского лесхоза, часть которого занимает болото, установлено 6 камер фотовидеофиксации. Они стоят в самых злачных местах грибников, ягодников, охотников и реагируют на движение. Качество съемки позволяет без труда разобраться, кто и что несет в руках. Будь то ведро клюквы или запрещенное средство для сбора ягод. Но какой смысл во всех этих методах слежки за нарушителями, если комбайн для сбора ягод можно без проблем купить в любом Интернет-магазине?

P.S. Пока верстался номер, стало известно, где появился первый в этом году богатый урожай клюквы. Ходят слухи, что в районе деревни Брушки—настоящий ажиотаж. А жители Суховержья обнаружили зеленые ягоды—результат более позднего цветения.





Игорь МАТЕЛЕНОК.

Комментарий директора республиканского ландшафтного заказника "Ельня" Ивана БОРКА: —В этом году клюква зацвела в конце мая—начале июня во время большой засухи. Это повлияло на уменьшение завязей. Зато ягоды крупные. Правда, в основном, в сосняках, где хватало влаги. А в целом, клюква—ягода капризная. Три года назад болото порадовало небывалым урожаем. В последующем случались заморозки в период цветения, не хватало влаги во время активного роста. Но условия для стабильного урожая мы создаем. За последнее время возведены десятки плотин на водотоках. Повышается уровень грунтовых и поверхностных вод. Восстанавливается сфагновое покрытие когда-то выгоревших мест. Постоянный мониторинг состояния болотного массива ведут ученые из Академии наук. Они отмечают, что идет постепенное возрождение былого биоразнообразия.

На фото: Иван БОРОК на Ельне.