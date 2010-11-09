Авторизация
 

Як на Ельні з ягадай-журавінай справы?

+
Как на Ельне с ягодой-клюквой дела?Фестиваль "Жураўлі і журавіны" пройдет на Миорщине в пятый раз. Сюда, как и прежде, приедут сотни туристов. Будут наблюдать за птицами и угощаться клюквой. И все бы ничего, но впервые за историю праздника на болоте Ельня так мало красной ягоды. В райпо за неделю сдали лишь 200 килограммов, что наполовину меньше, чем пять лет назад. А бизнес большинства частных заготовителей, которые специализируются на "журавинах", находится в подвешенном состоянии. Корреспондент газеты разбирался в ситуации, и выяснил, есть ли будущее у фирменного бренда края.  
  
Мешок против ведра
Ельнянское болото издавна славилось обильным урожаем клюквы. Старожилы помнят, как в трудные послевоенные годы ее собирали здесь по 400 тонн за сезон и сдавали в райпотребсоюз. Так зарабатывали на хлеб. 
 
С распадом Советского Союза появились частные заготовители, которые переманили сельчан более выгодными закупочными ценами. Может, потому в начале нового столетия поток клюквы в райпо упал до 120 тонн. А в прошлом году у госзаготовителя и трех тонн не набралось. 
Постоянно сдает клюкву частникам пенсионерка из Дисны Тамара Леонович. Говорит, что они берут даже грязные ягоды, а платят в два раза больше. Но сейчас сбора практически нет.

—Помню время, когда уходила в топь близ деревни Липатино рано утром, а возвращалась домой вечером с мешком клюквы. А нынче за такое время и двух ведер не наберу,—сетует энтузиастка.
Начальник отделения почтовой связи в агрогородке Николаево Наталья Мяделец тоже заметила, что "журавин" стало значительно меньше. В начале недели после работы пошла на болото и только расстроилась. Час бродила по знакомым местам у деревень Липатино, Федосово и Стальмаково, а удалось набрать лишь ведро. 
Кстати, Наталья Леонидовна—местный рекордсмен по сбору клюквы. Прежде могла за два часа добыть целый "хатуль" (самодельный рюкзак из мешка) кислых ягод.
 
На базар — в обход  госзаготовителя
В этом году клюквы—считанные килограммы. Сдавать ее будь то в магазины или частникам миорчане не торопятся. Ждут повышения закупочных цен. В некоторых заготовительных пунктах райпо ситуация доходит до абсурда. Например, в Дисне на третий день после начала сбора клюквой даже и не пахло.

Ясное дело, к фестивалю нужно срочно привлекать сборщиков. Начальник отдела заготовок районного потребительского общества Ирина Федукович рассказала, что увеличили закупочную цену до 2 рублей 20 копеек за килограмм.
Однако это все равно не те деньги, которыми ягодники оценивают свои труды. На воскресном рынке в Миорах за "журавины" хотят как минимум в два раза больше—4 рубля…

В тихом болоте нелегалы водятся
Непростая ситуация и у частных заготовителей целебной ягоды. Их в районе, по данным управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, трое. Предприниматель Владимир Карандей из деревни Подъельцы— один из них. Он и ввел меня в курс дела:
—Закупаю у местных жителей клюкву по 2 рубля за килограмм. Потом поставляю ягоды на переработку. Раньше отправлял в Прибалтийские страны, в Россию. Но с нынешними объемами там делать нечего! С начала сезона удалось запасти лишь порядка полтонны. 
Такая же история у многих коллег Владимира из других районов, у которых есть клюквенные болота. 
Поговаривают, что кроме официальных заготовителей на Ельне орудуют "теневики". Караулят ягодников у популярных выходов из топи и, торгуясь, пытаются купить у них товар. Где клюкву потом продают, неизвестно. Но в этом году их мало. Сколько ни ездил вокруг Ельни, не нашел никого подозрительного. 

Содрать и похоронить подо мхом
Почему с каждым годом клюквы становится все меньше? Инженер по охране и защите леса Дисненского лесхоза Денис Леонович уверяет, что сильно повлияла погода, а также использование комбайнов, хотя они запрещены, и сбор раньше положенного срока. 
В этом году нарушителей пока не выявили. Интерес к Ельне у многих пропал.
А вот в 2012 году здесь можно было встретить и полочан, и минчан, и витебчан. Все ринулись на болото, узнав о неслыханном урожае. Тогда задержали 11 незаконных сборщиков. 

На какие только уловки не идут, чтобы больше собрать ягод. Рвут зеленые вместе с ветками в начале лета, орудуя расческами, кружками, комбайнами, металлическими и пластмассовыми крышками. Прячут меха с клюквой подо мхом, чтобы вернуться за ней в сентябре. 
—Ежегодно устраиваем рейды по болоту, —объясняет Денис Леонович.—Ходим по топи, одевшись, как ягодники. Год назад к нам на Ельню за клюквой приехали супруги из столицы. Собирали плоды комбайном. Мы их взяли с поличным и составили протокол с наложением штрафа до 20 базовых величин. 

На территории Дисненского лесхоза, часть которого занимает болото, установлено 6 камер фотовидеофиксации. Они стоят в самых злачных местах грибников, ягодников, охотников и реагируют на движение. Качество съемки позволяет без труда разобраться, кто и что несет в руках. Будь то ведро клюквы или запрещенное средство для сбора ягод. Но какой смысл во всех этих методах слежки за нарушителями, если комбайн для сбора ягод можно без проблем купить в любом Интернет-магазине? 
P.S. Пока верстался номер, стало известно, где появился первый в этом году богатый урожай клюквы. Ходят слухи, что в районе деревни Брушки—настоящий ажиотаж. А жители Суховержья обнаружили зеленые ягоды—результат более позднего цветения.

Игорь МАТЕЛЕНОК.
 
Как на Ельне с ягодой-клюквой дела?Комментарий директора республиканского ландшафтного заказника  "Ельня"  Ивана БОРКА:
—В этом году клюква зацвела в конце мая—начале июня во время большой засухи. Это повлияло на уменьшение завязей. Зато ягоды крупные. Правда, в основном, в сосняках, где хватало влаги. 
А в целом, клюква—ягода капризная. Три года назад болото порадовало небывалым урожаем. В последующем случались заморозки в период цветения, не хватало влаги во время активного роста. Но условия для стабильного урожая мы создаем. За последнее время возведены десятки плотин на водотоках. Повышается уровень грунтовых и поверхностных вод. Восстанавливается сфагновое покрытие когда-то выгоревших мест. 
Постоянный мониторинг состояния болотного массива ведут ученые из Академии наук. Они отмечают, что идет постепенное возрождение былого биоразнообразия.
 
На фото: Иван БОРОК на Ельне. 


скачать dle 10.5фильмы бесплатно
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Ельнянскаую топь близ Миор... оборонили журавли
» Лесничий из Дисны Степан ЛЕОНОВИЧ вчера праздновал профессиональный праздник
» Экология, бизнес, промышленность взаимосвязаны
» За клюквой
» Кому Ельня, а кому — народные куклы или миорчане на Славянском базаре
Пакінуць каментар
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
2016-Год культуры
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

"Прамая лінія"

  • 19 верасня 2016, 11:56
  • 3
  • 0

Ляснічы з Дзісны Сцяпан Леановіч учора святкаваў прафесійнае свята

  • 19 верасня 2016, 11:54
  • 4
  • 0

У Дзісенскім Доме рамёстваў гасцям вырабляюць журавінавыя пацеркі

  • 19 верасня 2016, 11:48
  • 3
  • 0

Балота жыць дапамагае Жанне Пятроўскай з вёскі Сухавержжа

  • 19 верасня 2016, 11:42
  • 1
  • 0

Як на Ельні з ягадай-журавінай справы?

  • 19 верасня 2016, 11:37
  • 3
  • 0

Фатограф-аматар з Дзісны Ала Майсяёнак

  • 19 верасня 2016, 11:27
  • 9
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 лістапада 2010, 11:17
  • 74015
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 верасня 2011, 10:05
  • 13390
  • 1

Ёсць хлеб і да хлеба

  • 18 лістапада 2013, 16:34
  • 9569
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 лютага 2011, 16:16
  • 9416
  • 0

Запрашаем на свята

  • 28 чэрвеня 2013, 08:27
  • 8901
  • 0

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 жніўня 2012, 15:30
  • 8581
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 сакавіка 2012, 11:06
  • 1762
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 чэрвеня 2013, 10:04
  • 1609
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 чэрвеня 2013, 11:21
  • 1275
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 сакавіка 2013, 15:16
  • 1715
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 снежня 2012, 09:24
  • 4650
  • 2

Трагічны люты

  • 01 сакавіка 2011, 09:00
  • 3233
  • 2
Курс валют в Беларусь
Госці краін
free counters
Святы
Именины 20 сентября 2016
Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан

Именины 19 сентября 2016
Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет