ПОЖАЛУЙ, в литературе журавль всюду положительный. Во все времена его почитали, в некоторых странах даже обожествляли. Например, в Японии это священная птица. На весь мир известна примета, по которой для исполнения мечты необходимо сделать тысячу бумажных журавликов. По кавказской легенде, души погибших храбрых воинов перевоплощаются в журавлей. А в Египте "курлыка" считается птицей солнца.





У славян журавли как Божьи посланники. Осенью уносят души усопших в иной мир, а весной, возвращаясь, сопровождают души младенцев. Кстати, во время перелетов журавли нередко носят маленьких птиц коростелей. По этому поводу в Алтае есть своя легенда.





Говорят, что однажды птицы решили выбрать себе председателя и устроили собрание. Выбор пал на Журавля, как на самого голосистого и красивого. Но на собрание явился Коростель и раскритиковал Журавля, мол, ноги у него длинные, нос длинный, шея длинная и не голос, а крик осиротелой вдовы. Тем временем, собравшиеся птицы решили устроить перерыв, чтобы решить, кто прав. Журавль, не теряя времени, разыскал обидчика, налетел на него и растоптал, сломав критикану спину.





После перерыва Журавль-председатель вел собрание. Вдруг явился Коростель и рассказал присутствующим про жестокое нападение, после которого он не может летать. Короче говоря, Журавля судили и наказали следующим образом: во время перелета через моря он должен будет переносить на спине Коростеля. Так и носит.





Существуют приметы, связанные с поведением птицы. В старину говорили: "Ежели кто весной в первый раз увидит пару журавлей—скоро гулять ему на свадьбе". Также считалось, что если наблюдаешь сразу за стаей птиц, то жди грядущего пополнения семейства или встречи с родственниками. Журавли отлетают дружно—непременно, урожай будет обильный. Можно даже узнать, на каком именно поле плодов вырастет больше—птица приземлится именно на него.





КЛЮКВА—журавлиная ягода. Птицы ей питаются на отдыхе во время перелетов. Еще одно название "ягода-журавль" растение получило из-за соцветиев, которые напоминают шею и голову журавля. Украинцы привыкли называть клюкву журавлиной. И дело здесь вовсе не в соцветиях.





То происходило, когда славянские племена подвергались набегам татарских кочевников. Мудрый вождь древлян спрятал свой народ в роще. Татарский правитель узнал от доносчиков, где находится поселение и синеглазые женщины, которых ему не терпелось заполучить. Собрал войско и двинулся в путь.





Славяне предусмотрели возможность нападения и спрятались на маленьком болотном острове, где жила стая журавлей. Гордые птицы не противились появлению людей, потому что те разрешали им расхаживать по пахоте.





Болото забрало сотни вражеских налетчиков. Татары пустили тысячи отравленных стрел, чтобы покончить с непокорным народом. Но журавли все разом взмыли ввысь и своими телами построили огромный оборонительный щит. Стрелы пронзали птиц, но те не падали сразу. Из ран капала кровь. Каждая упавшая капля превращалась в ярко-красную ягоду, которую мы сейчас называем клюквой.





У индейцев легенда про появление клюквы еще больше похожа на фантастику. Суть ее в том, что клюква выросла на месте пролитой крови отважных воинов, которые сражались с великанами. По другому поверью, клюкву подарили людям лесные гномы, чтобы они могли без болезней прожить долгие зимние месяцы.





СУДЯ по всему, не только гномы знали толк в клюкве. В Америке до сих пор ягоду называют медвежьей, потому как охотники часто наблюдали, как огромные звери лакомились на клюквенных полянах. В каждой ягоде содержится целый клондайк полезных веществ: железо, кальций, калий, йод, марганец, магний, серебро, золото… В старину клюкву считали "молодильной", бактерицидной и противомикробной. Поэтому нередко кислым соком обрабатывали раны и пили его при ангине вперемешку с медом.

Американские ученые доказали, что клюквенный сок идеально годится для профилактики атеросклероза. Это хорошее средство при анемии (малокровие), а также применяется для повышения иммунитета и поднятия гемоглобина.





Игорь МАТЕЛЕНОК.



