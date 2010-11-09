Миорчанин Дмитрий ДЕДУШКЕВИЧ демобилизовался как раз в преддверии Нового года. Поэтому 2017-й встретил, как полагается: в кругу родных и без сапог. Служил полтора года в Заслоново в батальоне связи водителем.

Управлял 40-тонным танком Т-72Б, боевой машиной пехоты и прочей камуфлированной техникой. На "буханке" исколесил полстраны. А теперь делится с друзьями и знакомыми впечатлениями. Полюбопытствовал ими и наш корреспондент.

На службе как нигде понимаешь смысл слов "семья" и "свобода". Дмитрий ощутил тоску по дому почти сразу. Его поезд тронулся с железнодорожного вокзала Миор вечером 20 мая 2015 года. Этот день парень помнит в деталях.

—Меня пришли провожать все родные,—говорит с волнением.—Когда поднимался в вагон, промелькнула мысль: не хочу, но обратного пути нет. Состав тронулся, а в душе стало как-то пусто и холодно.



Уныние длилось недолго. Благо, что миорчанин быстро обзавелся товарищами по духу. За разговорами о жизни незаметно пролетела ночь. Проводница объявила: скоро Витебск.

Далее события закружились с быстротой вращающейся юлы. Без пяти минут бойцы отправились в областной военкомат, где их распределили по военным частям. Дмитрия Дедушкевича отправили в военный городок Печи под Борисовом. Здесь 13 июня он принял присягу и днями позже уже вовсю осваивал новую специальность. Спустя месяц перевели в военную часть в Заслоново.



Привыкать к строгому расписанию было тяжело. Особенно непросто вставать в шесть утра и спросонья за считанные секунды одеваться. Но приспособиться можно к любым условиям. Дмитрий понял, в чем секрет практически моментального одевания:

—Первым делом натягиваю брюки и обую берцы. А уже потом на ходу перед построением застегиваю верхнюю часть обмундирования.

Питание чем-то напоминает больничное. Как правило, на столе какая-нибудь каша с мясом или рыбой, ломоть хлеба, чай и батон с сыром. При этом продержаться на ногах целый день не составляет особого труда.



Взаимоотношения с товарищами в армии не те, что "на гражданке". Здесь в прямом смысле один за всех и все за одного. Существует понятие коллективной ответственности. Относись к обязанностям добросовестно и держи свое слово—будут уважать.

Всей сути не поймешь, пока сам не примеришь военную форму. Некоторые нюансы службы Дмитрий даже не смог описать словами. Еле подбирает выражения, чтобы передать все те эмоции, которые овладевали им, когда управлял танком Т-72Б.



—Это не танк, а гора мышц, потому что идет с легкостью хоть по горе вверх, хоть по труднопроходимой топи,—не скрывает восхищения собеседник.— И это притом, что боевая машина весит почти 40 тонн. А видели хоть раз, как один танк тянет другой на буксире? Стальные тросы толщиной с руку рвутся, как нитки!



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото из архива.