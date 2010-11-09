Во время осеннего призыва Вооруженные Силы Беларуси пополнят полсотни молодых бойцов из нашего района. Эстафета стартовала в понедельник, 14 ноября, с отправки будущих десантников и спецназовцев. Корреспондент районной газеты явился на проводы и помахал вслед уходящему поезду.
В семь часов вечера в военкомате собрались 13 парней, которые уже завтра собирались стать в строй элитных солдат. Военный комиссар Миорского района Сергей Жабенок и начальник группы призыва на военную службу Станислав Матохин провели с ними инструктаж. Объяснили, как вести себя в поезде и почему так важно выспаться в пути.
Кто-то сидел и нервно притопывал ногой. Будущий боец спецназа Александр Юхно замер. С интересом рассматривает товарищей 18-летний уроженец деревни Шараги Кирилл Стальмачонок. Ему предстоит быть десантником, хоть и грезил милицией.
Что объединяет этих ребят с серьезным и одновременно печальным взглядом кроме солдатского будущего? Все с дорожными сумками, в которых лишь самое необходимое: зубная паста, щетка, мыло и прочие принадлежности гигиены, а также иголка с нитью и кое-что съестное на один день. Например, Владислав Коршаков из Ситькова захватил с собой в воздушно-десантные войска домашние колбасу и котлеты. А еще каждого из новобранцев провожали родители, многочисленные сестры, братья и друзья. Правда, они ждали у входа.
Время для прощания прошло незаметно. Вот уже на перроне родные взглядом провожают поезд…