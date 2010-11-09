В семь часов вечера в военкомате собрались 13 парней, которые уже завтра собирались стать в строй элитных солдат. Военный комиссар Миорского района Сергей Жабенок и начальник группы призыва на военную службу Станислав Матохин провели с ними инструктаж. Объяснили, как вести себя в поезде и почему так важно выспаться в пути.





Кто-то сидел и нервно притопывал ногой. Будущий боец спецназа Александр Юхно замер. С интересом рассматривает товарищей 18-летний уроженец деревни Шараги Кирилл Стальмачонок. Ему предстоит быть десантником, хоть и грезил милицией.

Что объединяет этих ребят с серьезным и одновременно печальным взглядом кроме солдатского будущего? Все с дорожными сумками, в которых лишь самое необходимое: зубная паста, щетка, мыло и прочие принадлежности гигиены, а также иголка с нитью и кое-что съестное на один день. Например, Владислав Коршаков из Ситькова захватил с собой в воздушно-десантные войска домашние колбасу и котлеты. А еще каждого из новобранцев провожали родители, многочисленные сестры, братья и друзья. Правда, они ждали у входа.

Время для прощания прошло незаметно. Вот уже на перроне родные взглядом провожают поезд…





Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.



