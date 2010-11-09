Дело к вечеру, дорогу замело. Брожу по агрогородку Турково в поисках нового кирпичного дома молодого инженера Александра ЖУКА. Говорят, жильё досталось ему от родного сельхозпредприятия, где парень работает с этого года по целевому направлению. А еще начинающий аграрий сорвал нехилый джек-пот на недавнем районном конкурсе автолюбителей—выиграл к новоселью соковыжималку и

электрочайник. Как поживает везучий специалист и чем

занят в столь непогожее время?





ПРОБИРАЮСЬ сквозь снежную завесу, а навстречу—местный пенсионер Виктор Пищуленок. Живет в старенькой колхозной панельной двухэтажке неподалеку и страшно не доволен качеством перегородок. Говорит, мол, стенка у него бетонная, а в ней ветер свищет. Чуть мороз на дворе прижмет, так лезь под плед—стена промерзает в два счета.

Другое дело—пять теплых новостроек для работников хозяйства. Дядя Витя лично следил за укладкой пенопласта в стены. Показал, где находится добротная "изба" Александра Жука.





Дом у специалиста большой с просторным чердаком. Подключен к линии электропередач, оснащен автономной канализацией с бочкой и паровым котлом. Несмотря на то, что стены пока голые и ничего из мебели, аграрий видит в этом только плюсы. Например, можно обустроить интерьер по своему вкусу.





Застал Александра за делом: клеил обои на кухне. Провел по комнатам и показал, сколько работы уже сделано. В прихожей блестит темный подвесной потолок с точечным освещением. Зал поклеен обоями нежных тонов—помогла выбрать мама Елена Федоровна. В зале тоже подвесной потолок. Скоро такой же появится в каждой из комнат.





Кстати, именно зал напоминает островок чистоты в океане пыльного хаоса. Парень собирается вселиться сюда, а пока гостит у бабушки Нонны Жук в полукилометре.





ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что пятерка новостроек появилась как-то неожиданно быстро. Дома пока не обнесены заборами. Зато и ходят соседи друг к другу в гости напрямик по будущим грядкам. Посмотри в окно—и увидишь подворье молодого заместителя директора сельхозпредприятия "Турково" по идеологической работе Алексея Сташкевича. Парни сидели в школе за одной партой, закончили профильные аграрные вузы, вернулись в родное село, оба получили государственное жилье, а теперь помогают друг другу в обустройстве. То оконные рамы вместе покрасят, то в райцентр за стройматериалами сгоняют.





Но проблема—Алексея забирают в армию на год. Короче говоря, пустующий дом остается на товарища. Протапливать зимой здесь нужно регулярно, а то прорвёт трубы. Благо, что топлива предостаточно. На днях ребята запаслись дровами в Дисненском лесничестве.

Каждый день у Александра Жука загружен. В хозяйстве полным ходом идет подготовка техники к зимовке. Инженер вместе с дружиной работников чинит и смазывает механизмы, проверяет работоспособность комбайнов, чтобы в начале следующего сезона могли без задержек выйти в поле. Как говорится, с утра до вечера руки в масле. А вечером до полуночи—в обойном клее и краске.





ИНТЕРЕСУЮСЬ, сложно ли всё совмещать. Как минимум непросто, когда сломается агрегат и нужно срочно закупить новую деталь. Александр Жук изучает рынок, ищет наиболее выгодные предложения. Иногда разъезжает по местным агропредприятиям, чтобы совершить выгодный обмен.





Руководство доверяет парню самую ответственную работу. А ведь не зря дедушка Николай Жук, в прошлом председатель соседнего колхоза "Знамя Победы" и опытный агроном, учит внука планировать свои дела заранее и действовать в экстренных ситуациях по уму, а не на эмоциях. Нередко инструктирует по строительным делам и поддерживает новосела морально и рублем.





Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.



