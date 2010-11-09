Длина общей сети Миорского дорожного ремонтно-строительного управления №203 составляет без малого 800 километров. Ее обслуживают 14 человек на различной технике. Зимой убирают снег, летом поддерживают дороги. И так каждый год.

В прошедшие выходные предсказания синоптиков сбылись—страну засыпало снегом. Миорские коммунальщики и работники дорожного ремонтно-строительного управления №203 дали бой бушующей стихии. Корреспондент районной газеты узнал, чего стоило преимущество над непогодой и на что жалуются жители многоэтажек в райцентре.

Легковушка в белом плену

В три часа ночи с пятницы на субботу снег вдруг перестал—время расчищать завалы. На миорские улицы отправились работники жилкомхоза. Дворники взяли на себя труднопроходимые для техники площадки, а трактористы—дороги. Не покладая инструментов, специалисты трудились до вечера. Потом опять пошел снег. Начальник участка благоустройства и озеленения города жилищно-коммунального хозяйства Светлана Боровик с подчиненными выбились из сил.



—Казалось, что наши усилия тщетны. Однако мы продолжали работать. В итоге объем сделанного—колоссальный. С одной только площади у районного Дома культуры за четыре дня сдвинули полсотни тонн снега.

Сложнее было справляться с завеями во дворах многоквартирных домов. По сей день здесь работы не закончились. Попробуй задеть массивной лопатой на тракторе многочисленные автомобили жильцов! По словам Светланы Владимировны, самое интересное, что хозяева легковушек молча глядят в окна, машины не убирают, а потом жалуются в диспетчерскую, мол, авто в снежном плену.



—Давайте действовать сообща,—предлагает Светлана Боровик.—Пусть шоферы во время сильных снегопадов автомобили из дворов уберут. В таком случае снегоуборочная техника никому не создаст проблем, и парковки будут чистые.



Резина, а не амортизатор

Не понаслышке знает, как маневрировать на снегоуборочном "Белорусе", тракторист дорожного ремонтно-строительного управления №203 Валерий Федукович. В ту ночь одновременно с коммунальщиками выехал на служебном МТЗ-1221 сражаться с последствиями ненастья на проселочных дорогах и трассах. Провел за рулем десять часов. Перед сном спина болела, но грядущей ночью опять позвали на работу—снегопад обрушился с новой силой.



Обо всем этом уроженец деревни Миорки-2 рассказал в кабине трактора спустя два дня. Мы направлялись по гравийке к деревне Клетов Двор, сметая на пути сугробы снега. На тот момент дорожники расчистили основные трассы, но некоторые деревни оставались по-прежнему труднодоступными. Телефон диспетчерской разрывался от звонков. Люди звали на помощь.



—Работы хватает,—уверяет Валерий Владимирович, включая блокировку мостов.—За мной закреплены дороги в районе деревень Клетов Двор, Томки и Горани. А так отправляюсь, куда позовут. За сутки проезжаю порядка 150 километров. Выгорает бак топлива—120 литров. Бываю на самых дальних хуторах. Сельчане ждут как освободителя (смеется). В понедельник в Майоровщине бабка даже поклонилась за услугу.

Тем временем, агрегат уверенно идет под горку. Руль ведет влево на середину проезжей части. А если "встречка"? Механизатор объясняет:

—Важно правильно чувствовать габариты трактора и лопаты. Держись правее, но не скатись в канаву. Учти, что дорога скользкая. И главное—не забудь включить проблесковый маяк. Если кто заденет, то с тебя взятки гладки—позаботился о заметности и в ДТП не виноват.

В кабине МТЗ-1221 довольно-таки тепло. На улице минус пять градусов, а здесь—выше нуля. Правда, трясет на кочках. Амортизирует лишь резина на больших задних колесах. При всех неудобствах приходится проезжать по одной и той же дороге до шести раз. Почистишь до краев—люди добрым словом вспомнят.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора и Казимира БЛАЖЕВИЧА.