Сегодня —день спасателя. По всей стране пожарные будут отмечать профессиональный праздник, подводить итоги работы за год. Каким запомнился 2016-й работникам Миорского райотдела по чрезвычайным ситуациям?

ЯНВАРЬ

В прошлом году 19 января миорские спасатели отметили свой профессиональный праздник. В этот день Сергей СЛИЗЕНЬ вручил грамоты областного управления МЧС инженеру по гражданской обороне Петру МЯДЕЛЬЦУ и начальнику ПАСП №13 в деревне Повятье Геннадию ПАРШУТО. Специальных званий удостоены водитель ПАСП №13 Повятья Дмитрий ДАРГЕЛЬ, командир отделения Миорской ПАСЧ №1 Игорь ЗЕМЕЦ и командир отделения ПАСЧ №3 ЛПДС "Дисна" Андрей СВИРСКИЙ. Нагрудный знак "Выдатнік" получил командир отделения ПАСЧ №1 Андрей БАТАРЧУК. Нагрудный знак "15 лет ОПЧС" вручили пенсионерам Михаилу КУРАШЕВИЧУ и Александру ЖАБЕНКУ, начальнику отдела по чрезвычайным ситуациям Сергею СЛИЗЕНЮ, его первому заместителю Александру ЧЕРНЯВСКОМУ, заместителю начальника Павлу БУРАКУ и инспектору инспекции надзора и профилактики Владимиру РАЧИЦКОМУ.

В январе во всех школах района прошли занятия по соблюдению правил безопасности на льду. Тематические уроки организовал инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Миорского райотдела Дмитрий ПЛОТНИКОВ.

ФЕВРАЛЬ

С 1 по 27 февраля в районе проходила республиканская акция "Безопасность в каждый дом". Спасатели на протяжение месяца выступали в трудовых коллективах и школах, напоминая о правилах пожарной безопасности.

МАРТ

1 марта—Всемирный день гражданской обороны. В районной газете инженер по гражданской системе предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне Пётр МЯДЕЛЕЦ рассказал про историю гражданской обороны, а также посвятил читателей в некоторые тонкости ее функционирования.



С 1 по 18 марта под эгидой Всемирного дня гражданской обороны проходила республиканская акция "День безопасности. Внимание всем!" Во всех школах Миорщины отработали эвакуацию, на родительских собраниях напомнили правила пожарной безопасности и рассказали о гражданской обороне в целом.



3 марта подвели итоги смотра-конкурса детского творчества "Спасатели глазами детей". Участвовали 29 учеников со всей Миорщины в возрасте 7-17 лет. В номинации "Рисунок" победил Егор РИМДЕНОК из Узменской школы. Лучшую поделку представила Инна ДРАБО из Чепуковской школы. Ученик СШ №2 Егор ФУРС стал лучшим в номинации "Модель пожарной аварийно-спасательной техники". В номинации "Сказка" лидировали Екатерина СЛИЗЕНЬ (СШ №2), Вячеслав КУКУТЬ и Наталья ВРУБЛЕВСКАЯ (оба из Дворносельской школы). Лучший рассказ про спасателей написала ученица Турковской школы Виктория ГОРБАТОВА. Признаны лучшими тематические стихотворения Анастасии ГИНЬКО из СШ №2, Софии ТОМАШЕВИЧ из Слободской школы и Артема ЛЕОНОВИЧА (Миорская базовая).

Все победители отмечены дипломами РОЧС. Их работы были отправлены на областной этап конкурса.

АПРЕЛЬ

С 11 по 22 апреля в районе прошли комплексные учения по гражданской обороне. Были задействованы все местные службы.

В Шарковщине прошла интеллектуальная игра "Брейн-ринг". Миорчане заняли второе место. За нашу сборную выступали Александр ЛИМАНОВСКИЙ и Дмитрий ПЛОТНИКОВ из РОЧС, Александр ЛАТЫШКЕВИЧ из электросвязи, Александр ЮНОК (райгаз) и Екатерина МАТКОВА (хлебозавод).

МАЙ

С 15 мая по 1 июня проходила республиканская акция "Не оставляйте детей одних!" Спасатели побывали в домах семейного типа и местных детсадах, в школах, где беседовали с детьми и устраивали тематические конкурсы. Акция финишировала на главной площади Миор 1 июня в Международный день защиты детей. Здесь все желающие могли "пострелять" из водомета, сфотографироваться в амуниции пожарного и поучаствовать в играх.



18 мая в Миорах на городском стадионе прошли районные соревнования санитарных дружин. Команда хлебозавода заняла первое место. Тройку лидеров замкнули дружины из ЛПДС "Дисна" и Миорского предприятия мелиоративных систем.

В этом месяце начальник ПАСП №16 в Дисне Сергей МАКСИМЕНКО награжден медалью "70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков".

ИЮНЬ

С 1 июня по 22 августа проходила республиканская акция "Каникулы без дыма и огня". Спасатели проводили тематические уроки в пришкольных оздоровительных лагерях и экскурсии по подразделениям РОЧС.

9 июня в Орше завершился областной этап соревнования санитарных дружин. Миорчане заняли далеко не последнее место.

В этом месяце медалью "За безупречную службу" третьей степени награжден начальник ПАСП №12 в деревне Новый Погост Олег СУХОВСКИЙ.

ИЮЛЬ

25 июля миорские спасатели отметили День пожарной службы. Почетные грамоты Витебского областного управления МЧС получили диспетчер центра оперативного управления Анатолий РЕУТ и пожарный Денис БАБЫШКО. Специальных званий удостоены командир отделения ПАСП №16 в Дисне Павел ИВАНОВ и диспетчер Юрий МИЩЕНКО. Почетную грамоту районного Совета депутатов вручили первому заместителю начальника РОЧС Александру ЧЕРНЯВСКОМУ, а почетную грамоту райисполкома—начальнику ПАСП №15 в Язно Виктору ШУКУ. Благодарностью от районного исполнительного комитета отмечены инспектор инспекции надзора и профилактики Владимир РАЧИЦКИЙ и водитель ПАСЧ №1 Алексей МИЗЕР.

АВГУСТ

С 12 по 14 августа в Ушачах проходил областной туристический слет подразделений МЧС. Команда миорских спасателей заняла пятое место.

22 августа подвели итоги республиканской акции "Каникулы без дыма и огня".

22 августа стартовала республиканская акция "В центре внимания—дети". Она была приурочена началу учебного года и длилась по 23 сентября.

СЕНТЯБРЬ

12 сентября ночью в деревне Пестуны загорелся дом. Хозяин-пенсионер не успел выбраться и погиб. Этот смертельный случай был единственным за весь год.

16 сентября работники РОЧС сдавали зачет по физической подготовке. На городском стадионе они бежали кросс, спринт и подтягивались. Зачет сдали все.



23 сентября на Миорщине закончилась республиканская акция "В центре внимания—дети". Спасатели выступали в торговых точках, где продают канцелярские товары, в школах на линейках, провели в школах и детсадах конкурсы и игры.

25 сентября в Повятском сельском Доме культуры под эгидой республиканской акции "За безопасность вместе" прошел концерт для местных жителей. Его организовали работники РОЧС вместе с "Белгосстрахом" и управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

ОКТЯБРЬ

С 12 по 24 октября в районе проходила республиканская акция "Молодежь за безопасность", приуроченная к дню создания белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. На первом этапе спасатели вместе со школьниками и рабочей молодежью посетили местных ветеранов, одиноких пенсионеров и инвалидов. Помогли им по хозяйству. Позже съездили в детский социальный приют в Дисну, в СШ №3 и в Дворносельскую школу. Всюду проводили конкурсы, игры и рассказывали про молодежную организацию спасателей-пожарных. Финишировала акция в районном Доме культуры. Здесь принимали в ряды юных спасателей-пожарных ребят из СШ №3.

НОЯБРЬ

В районе завершились тактико-специальные учения по реагированию на низкие температуры. Прошли проверку действия сил и средств государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Было задействовано 14 единиц техники и 28 человек.

С 14 по 30 ноября проходила республиканская акция против курения "Не прожигай свою жизнь". Первый этап затронул автостанции и остановки общественного транспорта. Второй—хлебозавод, Чепуковский сельский Дом культуры и кафетерий в миорском универмаге, третий и четвертый—поликлинику и магазин "Родны кут" близ автостанции. Проводили конкурсы, предлагали обменять сигарету на конфету.

ДЕКАБРЬ

10 декабря миорчане участвовали в межрайонной интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" в Глубоком. Наша сборная—в десятке сильнейших.

С 5 по 30 декабря проходила акция "Безопасный Новый год". Пожарные напоминали о правилах украшения елки и пользования пиротехникой в детском санатории "Росинка", Миорской и Слободской базовых школах, в торговом павильоне "Оазис". Финишировала акция в районном Доме культуры. Здесь собрались больше ста детей со всех городских школ.



В этом месяце подведены итоги районной круглогодичной спартакиады среди местных организаций, учреждений и хозяйств. Райотдел по чрезвычайным ситуациям занял второе место, уступив лидерство отделу образования, спорта и туризма райисполкома.

Подготовил Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото из архива.