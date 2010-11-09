» Конкурс мастерства молодых автолюбителей "прописался" в Миорах

Районный конкурс мастерства

молодых автолюбителей надежно

"прописался" в Миорах. Проходит здесь

ежегодно, и каждый раз находятся энтузиасты поучаствовать. Очередное первенство объединило десять парней и девчонок совершенно разных профессий. Встретились поспорить за право

называться лучшими машинист экскаватора, инженер, идеолог, педагог, электромонтер…

Корреспондент газеты отложил блокнот

и тоже уселся за руль.





НЕПОНЯТНОЕ волнение стало овладевать мной еще перед теоретической частью конкурса в районном Доме культуры. Не сказать, чтобы я не знал правила дорожного движения, просто соперники показались излишне уверенными.

Инженер машинно-тракторного парка ОАО "Турково" Александр Жук говорит, что в свои 23 года исколесил на Пежо-406 полстраны и знает дороги, как свои пять пальцев. Пришла за победой педагог-организатор Миорской базовой школы Оксана Вишневская. Девушка в прошлом году заняла в конкурсе третье место, одержала верх в номинации "Автоледи" и сейчас на меньшее—не согласна. Машинист экскаватора предприятия мелиоративных систем Сергей Кудряшов—и вовсе виртуоз руля. На протяжение последних трех лет не спускался с первой строчки рейтинга и перед нынешним соревнованием выглядит так, словно прибыл пообедать. Чувствую себя не в своей тарелке…





ТЕМ временем, всем участникам раздали иллюстрированные тесты из десяти вопросов. На решение отвели десять минут. Ответы нужно записать в специальный бланк и сдать, как можно быстрее. Задания подготовили преподаватели Шарковщинско-Миорской межрайонной организационной структуры ДОСААФ Виктор Рубаник и Алексей Машаро. Кстати, они представляли жюри вместе с начальником отделения госавтоинспекции Миорского райотдела внутренний дел Николаем Шаменком, начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Александром Тронькиным и председателем районного объединения профсоюзов Александром Борейко.





Что ж, вырвусь в лидеры по времени. Три минуты—и уже несусь, сломя голову, с бланком к столику жюри. Следом срывается с кресла Александр Жук, но опередить меня уже было не суждено. У меня четвертое место, у него… первое.

ТЕПЕРЬ соперничество перенеслось на автодром. Здесь мне знаком каждый колышек, все элементы выполнял пять лет назад с первой попытки. Инструктор по вождению Алексей Машаро так натаскал на Лада Калина, что о какой-то неуверенности перед "гаражом" или "парковкой" даже речь не велась. Но ехать предстояло на Рено Сандеро.





Упражнения—не из сложных, выполняются поочередно за один заезд. Диагональная парковка, разворот в дворике, гараж, эстафета, габаритный круг, змейка и стоп-линия (участник должен остановить Рено так, чтобы передние колеса находились в полуметровой зоне перед специальной линией).





По результатом жеребьевки мне достался второй номер. Значит, стартую сразу после электромантера хлебозавода Дмитрия Зинкевича. Парень получил права недавно—в феврале, поэтому преодолевал препятствия весьма осторожно. Не вписался в "гараж".

—Не чувствую габариты машины и плохой обзор,— разводит руками.





САЖУСЬ за руль, пристегиваюсь и завожу двигатель. Трогаюсь вперед, а потом назад, чтобы приноровиться к незнакомому авто. Втихаря регулирую сиденье под свой рост и по сигналу с пробуксовкой стартую.





Чуть промедлил на парковке из-за "тугого" переключения передач. Мчусь в импровизированный дворик, где по правилам должен развернуться, лишь один раз применив задний ход. На скорости залетаю, выкручиваю руль влево и понимаю, что дела плохи—ограничительных столбиков не вижу за багажником ни в зеркало заднего вида, ни высунувшись в окно. Мешкаю, крутясь в полузамкнутом пространстве, словно загнанный в угол хищник. И зарабатываю первые штрафные баллы. В "гараже"—та же история. Бампером подпираю вымышленный косяк.





То, что происходило дальше, впору назвать безумством. Почуяв, что победа ускользает из рук, прибавил скорости и с ветерком в полуоткрытых окнах преодолеваю все оставшиеся помехи на пути. Хлопок двери на финише как бы сигнализировал о том, что "звездный" миг конкурсанта №2 подошел к концу.





ЯРКИХ моментов было предостаточно. Развеяла все стереотипы о слабом поле миорчанка Оксана Вишневская. Некоторые моменты из заезда девушки напоминали раллийную автогонку. Особенно на поворотах. А выпускник Белорусского аграрного технического университета Алексей Сташкевич из ОАО "Турково" на своем примере доказал, что подработка столичным курьером бесследно не проходит.





Итак, о результатах. За первое место в общем зачете инженеру машинно-тракторного парка ОАО "Турково" Александру ЖУКУ вручили соковыжималку, за второе и третье молодому заместителю директора по идеологической работе этого же хозяйства Алексею СТАШКЕВИЧУ и инженеру по охране труда Миорского предприятия мелиоративных систем Артему ГУМЕНЮКУ полагались кофеварка и электрочайник. Победительница в номинации "Автоледи" педагог-организатор из Миорской базовой школы Оксана ВИШНЕВСКАЯ отправилась домой с новыми кухонными весами. Александр ЖУК как сильнейший знаток правил дорожного движения вооружился еще электрическим чайником. Такой же полезный кухонный прибор вручили машинисту экскаватора предприятия мелиоративных систем Сергею КУДРЯШОВУ за зрелищное экстремальное вождение.





Александру Жуку еле хватило рук, чтобы донести все подарки до машины. Берусь помогать и параллельно узнаю, как парень распорядится бытовыми приборами.





—Чайник и соковыжималку доставлю в новый дом в агрогородок Турково,—делится планами.—Работодатель предоставил мне жилье как молодому специалисту. Сейчас делаю там ремонт и готовлюсь заселиться в ближайшее время.

Кстати: Спонсировали конкурс районный комитет общественного объединения БРСМ; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома; районное объединение профсоюзов и Шарковщинско-Миорская межрайонная организационная структура ДОСААФ.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.



