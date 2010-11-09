Степана ЛЕОНОВИЧА

в районе знают многие. Это он в 70-х объявил войну браконьерам и шел в авангарде армии сельчан тушить Ельнянское болото. На пенсии с ностальгией вспоминает о Дисненском лесничестве, которому посвятил 34 года своей жизни. Хлопочет по хозяйству, ходит в клюкву… Корреспондент районной газеты нарушил обыденность будней ветерана и узнал, как однажды

он чуть не сгорел

заживо.

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Уроженец деревни Угольники Миорского района Степан ЛЕОНОВИЧ получил специальность техника-лесовода в Полоцком лесном колледже. По распределению оказался в Гомельском лесхозе, а потом после службы в армии в 1968 году приехал в Дисну. Лесничим стал не сразу. Набирался опыта в Дисненском лесхозе в должностях мастера леса и инженера-гидротехника.

ДОМ Степана Степановича одноэтажный из кирпича. Окружен зеленью: деревья, кустарники и цветы обступили жильё со всех сторон. В то же время чистота на приусадебном участке как бы говорит сама за себя, что хозяева здесь есть.

Бывший работник Дисненского лесничества с полувековым трудовым стажем в 2006 году ушел на пенсию. С супругой Тамарой Ивановной, которая работала в аппарате городского управления, а сейчас тоже на заслуженном отдыхе, занялись разведением кроликов и кур. По возможности помогают в домашних делах двое сыновей. Дмитрий устроился дальнобойщиком. Денис —инженер по охране и защите леса в местном лесхозе. Будучи заядлым звероловом, подарил родителям охотничьего ягдтерьера.





ОДНАКО Степану Леоновичу по душе только "тихая охота". Смотреть не может, как животное корчится в предсмертной агонии. Открыв служебный фотоальбом, вспоминает суровые 1970-е годы, когда в окрестных лесах браконьеров было больше, чем дичи. А административная ответственность за самовольный отстрел зверья ограничивалась лишь небольшими штрафами.





С беспределом лесничий Степан Степанович боролся своими мирными методами. В открытую воевать с браконьерами никто не решался. На слуху случаи, когда после поимки вредителя то лес вспыхивал, то угрожали семье кровавой расправой.

Со звероловами сначала просто беседовали. Иногда ругали… Лишь Леонович пользовался авторитетом: его и боялись, и уважали.

В конце лета люди повсеместно собирали незрелую клюкву и сдавали в заготовительные пункты. Для многих лесные дары—единственный источник заработка. Это тоже пресекали рейдами по ягодным и грибным местам. Вместе с участковым инспектором и лесником проверяли содержимое ведер сельчан.





ЛЕСНИЧЕСТВО Степану Леоновичу досталось во многих отношениях непростое. На семи тысячах гектарах больше половины площади занимают Ельнянские болота. Летом 1975 года там впервые занялся пожар.

Огонь несся по сухостою со скоростью бегущей рыси. Тому, кто оказался бы там, да еще и в тяжелых сапогах—верная смерть! Посевам колхоза "Путь к коммунизму" угрожала серьезная опасность.





В четыре утра лесничий, не успев накинуть куртку, отправился в хозяйство к председателю Юрию Сковородко, чтобы обрисовать ситуацию. Тот поднял гражданскую оборону района. Каждый колхоз на Миорщине к утру прислал по 10 человек во главе со своим руководителем для борьбы с огнем. Вооружались, кто чем мог. Председатель колхоза "Заветы Ленина" Елена Скработун примчалась из деревни Николаево на мотоцикле с топором. Армию огнеборцев повел Степан Леонович. Но к обеду пошел дождь, пламя затихло и все разошлись по домам…

В начале 2000-х профессионал чуть не сгорел заживо на болоте Ельня во время очередного пожара. Огонь упорно преследовал группу работников лесхоза со специальными пожарными ранцами на спине. Среди них был Степан Степанович. Вдруг путь спасающихся преградило озеро Ельня. Решили уходить по воде, так и выжили.





ВРЕДИЛИ природе и коренные жители леса—кабаны. Лычами копали картофель в деревнях, которые примыкают к чаще. Опасных здоровяков хозяева участков гоняли палками, а потом сами от них убегали. Лоси в середине прошлого столетия сгрызали кору с сосен, отчего гектарами погибали лесопосадки.





Кстати, в те годы во всех лесничествах лесхоза заготавливали хвойные лапки. Поставляли их на мельницы, где делали витаминную муку для добавления в комбикорм. Каждое утро о выполнении плана поставки докладывали в райком партии. Одному лесничеству в год нужно было заготовить больше ста тонн лапок хвои.





С высоты прожитых лет Степан Леонович смотрит на все, что с ним происходило, с иронией. Работа современного лесничего не легче. Попробуй объяснить людям, что собирать клюкву комбайнами нельзя. А ведь из-за того, что не слушаются, нынче урожай кислых ягод не задался. Раньше с женой по три ведра за сутки набирали, а теперь ягод очень мало.





Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.



