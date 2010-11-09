Лиса сидела в сугробе—шмыгнула в кусты. Кот от испугу забыл, куда шел, и спрятался под лавой. Нервно залаяли собаки, и в окнах домов показались люди. Появление в Николаевском сельсовете посреди дня чужих нарушило деревенский покой. Следом на белой "Ниве" подъехали председатель сельсовета Анатолий КУДРЯШОВ и участковый инспектор милиции Андрей ТОЛОПИЛО.

ТАК стартовал в сельсовете рейд по проверке условий жизни одиноких стариков, инвалидов и людей, ведущих асоциальный образ жизни. По статистике, у этой категории граждан чаще всего происходят пожары.

В нашей группе и инспектор райотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Рачицкий, и сотрудник территориального центра социального обслуживания населения Татьяна Валевко. За день обследовали пару десятков домов. И что примечательно, пожарные извещатели есть у многих, но либо разрядились батарейки, либо батареек нет.



Наглядный пример беспечности—одинокая бабушка Тамара (это имя и последующие изменены) из деревни Федорцы. Вытащила из извещателя "крону" и ставить обратно не собирается.



—Собью кочергой! Надоело: пищит, моргает,—сетует пенсионерка.

Пожилой Павел из Белян считает, что безопасности много не бывает. Прикрутил аж два устройства чуть ли не впритык друг к другу. А ведь есть, что терять. Делит одну крышу с пожилой матерью. Трудится по дому. Зимой подрабатывает на ферме сторожем, а летом пасет коров. Привлекался к административной ответственности за злоупотребление алкоголем, но мать считает сына образцовым.



ВОСЕМЬ лет без света прожил пенсионер из Ситьково. Электричество "обрезали" за неуплату. Теперь сельчанин не представляет существование без кирпичной печки и керосиновой лампы. Потолок черный от копоти. Полутрезвый хозяин объяснил, что извещатель ни к чему. Заботит другой вопрос:

—Скоро потолок на меня свалится. Просел уж совсем.

Татьяна Валевко предложила дедушке переехать пожить в отделение круглосуточного пребывания в Дисне. Тот согласился, но для начала—на экскурсию…



Рейды по району с участием специалистов продолжатся еще минимум неделю. Затем будет подготовлена общая информация с указанием недостатков, нарушений и предложениями для их устранения.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.

Комментарий инспектора инспекции надзора и профилактики

Миорского райотдела по чрезвычайным ситуациям Владимира РАЧИЦКОГО:

—Во время рейда характерное нарушение по автономным пожарным извещателям: они установлены, но за их состоянием домовладельцы не следят. У одних элементы питания сели, другие их вообще повынимали. Мы объясняем людям: такое отношение к своей безопасности недопустимо.

Порадовало, что в домах Николаевского сельсовета, которые мы посетили, печное отопление и электропроводка, в целом, в порядке. Имеются лишь мелкие недостатки—где-то нужно подкрасить, залепить глиной незначительную трещину.