—Кому сейчас нужна эта духовность, если у каждого ворох проблем, боли, тревог? А главное, надо бороться за место под солнцем. Если нужно, то бороться, расталкивая конкурентов локтями,—так промывала мне извилины моя очень умная подруга.

Действительно, как и когда говорить о духовности в обществе, где превалирует материальный быт и все ценности—это ценности быта? Как помнить о духовности, имея скудную зарплату, кучу проблем? Причём здесь духовность? Какую выгоду можно с неё получить? Кусок пожирней—это ценность. Должность, где хорошо платят—это ценность. Упакован, как пухлый кочан,—сверхценность и верх мечтаний. А то, что где-то у кого-то не так и самому пришлось ненароком кого-то оттолкнуть…—не стоит заморачиваться по такому пустяку. Жизнь есть жизнь. Потому: а не пойти бы мне далеко со своей

духовностью. Ну, не входит она в круг личностно значимого. Сон, сон, сон…

Но будем всё-таки разбираться—упрямо, назло всем вместе взятым снам наяву. Духовность—это, собственно о чём? Так ведь о фундаменте жизни. О цементе, скрепляющем кладку существования. Общего и частного.

Отчего в нынешнем времени не ценна духовность, хоть и почитаема часто как нечто желательное, но, так скажем, безжизненное, возможное только в лоне храма и только по святым датам? Почему наше сознание определило ей место быть только по поводу и по случаю? Формализм не изживаем. В данном случае формализм, возведённый в рамки народной традиции.



Однако и это ещё далеко не вся проблема. Вопрос ещё и в том, насколько чисто отражается в нашем восприятии само понятие. Кто-то ведь считает, что с применением духовности в жизни у него полный порядок. Но исследуем "применение".

Подменой понятий, их нивелировкой часто, если не сказать всегда, занимается ум, озабоченный выживанием. И даже высокое, небесное беззастенчиво ставит на службу своей корысти. Чего только не нафантазирует эгоистическое воображение для самоуспокоения!

Так можно и к богу подойти без бога, с трепетом самого эгоистического помола, дескать, "вот как я поднаторел, вот как вознёсся! Ай, да я!" И открывается копилка "духовных" стяжаний. Один церковь возвёл за свои крутые-кровные, и это стало очередным поводом заняться самолюбованием, а к ближнему своему отнестись с ещё большим пренебрежением и высокомерием. Другой готов стелиться под чужие ноги, упражняясь в самоуничижении, однако как бравирует этим, как горд, что гордыню свою "урезонил".



Третий знание получил особое, явно духовное, которое не по уму ещё большинству в силу того же пленения бытом, и смекнул в момент: это же повод возвыситься над недоумевающим людом да взяться поучать. Доволен своими нравоучениями. И всё у него просто, всё он один ведает лучше всех.

И один, и другой, и третий считают себя высоко духовными. И других понукают считать так же. В общем, соорудили себе пъедесталы. А на самом деле… Обыкновенные стяжатели—славы и почестей. Саму истину поставили на службу самости. Если б они знали… Если бы просто кто-либо когда-нибудь осмелился осторожно показать им себя со стороны.



Но есть ещё и четвёртый. Не мелочен. Не стяжатель. Узрел истину небесных широт и стал… человеконенавистником, жестоким и непримиримым к тем, кто ещё слаб увидеть. Не достиг отчаянный старатель самой жилы светоносной, где вселюбовь, успокоился, выглянув из щели своего сознания. Сам стал чадящим факелом, и тусклый свет этого чадящего факела объявил всем небом.

Да и пятый наметился: "Я—от света, я—несущий свет. Я—духовен. Я, Я, Я— не вы!" И этот пятый слабо знает свойство духа— отсутствие противопоставления.



Шестые есть—эти попроще, потому как хоть самих себя не обманывают. Лицемерные, корыстные, они духовную истину ловко ставят на службу своего материального обогащения.

Действия всех этих фальсификаторов, манифестирующих духовность, имеет одно враждебное истине следствие: они отталкивают неискушённых не только от себя, но и от истины, а значит от духовности.



Безымянный жёлтый листик покружил над мутной водой и сел на неё корабликом, сделав чуточку яснее картину сумрачного осеннего дня. В его реальности это было прекрасным действием, но сам он этого о себе не подумал, просто не заметил. Понимаете, при чём здесь листик?

Для истинного понимания, для очищения понятия духовности нужна встряска ума—таким вот листиком. Простым, не самовлюблённым, который садится на мутные лужи не для самоутверждения, а из сострадания. О, как же нам избавиться от своей проросшей самовлюблённости, если она как колючая щетина вылезает из всех пор.



Духовность—работа сердца. Духовность—ощущение родства с любым и всяким. Духовность— единое психополе любви.

Духовность не есть бесконфликтность. Всегда будет конфликт понимания между одним осколком истины и другим осколком, пока они не сложатся в единое целое. Все мы на личностном плане—осколки истины, что выражается в наших частных, так часто антагонистичных друг другу "правдах".

Потому духовность как раз к месту в нашем жизненном круговороте, где мало, может быть, места для мысли, но достаточно—для действия. Именно в быту, в материальности есть возможность проявить качества сердца, если подходить к любому, как любимой родне, если в каждом человеке видеть родину. И если в недруге—узревать и собственные несовершенные черты.



Однако, если рассуждать так, как вечный конкурент другим и вечный охранник своего плохо воспитанного эго, то никогда не закончится век вражды, никогда не закончится война— ни между государствами, ни между партиями, конфессиями, ни между личностями—за кусок материальный, как бы он ни выглядел: слиток золота, власть, слава, престиж,—и не приблизимся мы к совершенному миру.

Наш мир—это мир, в котором вместе с правдой духа, отсутствует простота и красота. И отсутствует ясность. Но почему бы не задумать иное построение и сообща не двигать локомотив жизни к духу, чей посев и есть личностная духовность.



Кому нравится вражда, война, бездуховность? Кто не мечтает жить в справедливом мире, где нет обидчиков? Даже сейчас в состоянии разлада и конкуренции с другими надо вспомнить о едином доме и напомнить всем. В стенах единого дома уместно ли грабить, обижать?…. Тем более что за любое своё бесчинство каждый вынужден будет в рамках единого психополя заплатить. Услышьте, обидчики! Но не радуйтесь и обиженные, помните, возможно, вас уже настигла расплата.



Ведь если все едины со всеми— значит то, что делаешь всем, делаешь и себе. Вредишь кому-то—вредишь себе. Так, говоря о единстве человеческого психополя, мы выявляем фактор выгоды духовного действия. Но о собственной выгоде истинное духовное сердце, конечно же, не помышляет.



Пока приходится сталкиваться с ситуациями, показывающими, что даже мэтры образовательной сферы нашего общества не включились в осознание необходимости повсеместного изучения и внедрения духовного знания, содержащегося в истинной мудрости разных веков и разных народов. Наоборот, не давая себе задачи подумать, просто отмахиваются, дескать, есть дела поважнее. Интересно, какие?



В одном местном музее на стене висит картина, подаренная выпускником худучилища, участником пленера. Всё не так, как в действительности маленького городка, изобразил начинающий живописец: белая церковь и красный костёл у него в одном дворе, церковь перекошена, костёл—в руинах, а под ними—шаткий мост. А может, всё как раз именно так, только под иным углом зрения? Храм, величественный, ухоженный, украшенный—это только напоминание о том, каким духовным величием должен обладать внутренний храм каждого человека. И он, этот внутренний храм,—един, не двоится в сознании на красный и белый. Но если рушится внутренняя духовность, то рушится и материальность моста—дороги жизни.

К счастью, есть в картине детали, отражающие надежду: снизу рушащийся мост поддерживает простая ветка цветущей яблони (после тьмы, хаоса и бессилия —всенепременное возрождение силы, света и красоты), а в небе—распростёртые крылья белой птицы, что не дают опорам упасть (бдительность души народной, извечно причастной к добру)*.



Благодарность бдительным!

Так кому нужна духовность? Если ещё не понятно, то спросим об этом у человека, чей дом разбомбила вражда с делением на своих и прочих. Спросим у матери, чей сын остался лежать в кровавом месиве чужой войны. Спросим у собственной судьбы: всё ли в ней безупречно?

Моя дорогая, умная, трудолюбивая, несомненно, достойная лучшего в этой жизни подруга! А как тебе такая формула, отлично подходящая к личной бытийственности: чуточку более духовный мир чуточку более справедлив. Я думаю, нравится.



* - картина находится в Музее истории г. Дисна, ул. Первомайская 2а.



Алла Мойсеенок.