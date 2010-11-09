В преддверии профессионального праздника начальник Миорского райотдела по чрезвычайным ситуациям Сергей СЛИЗЕНЬ занят как никогда. Застать его в кабинете было весьма сложно—пропадал где-то по рабочим вопросам. Но даже при таком напряженном графике руководителя удалось с ним пообщаться. Собеседник поделился позитивным настроем и рассказал, какой гигант "поселился" в гараже Миорской пожарной аварийно-спасательной части №1.

Сергей Владимирович, каким запомнился ушедший год? Можно ли его назвать более-менее благополучным в плане пожарной обстановки?

—В 2016 году на территории района произошло 18 пожаров—на шесть случаев меньше, чем в 2015-ом. Эти цифры говорят о том, что мы работаем в правильном направлении. Акции и прочие профилактические работы с населением не проходят даром, ведут к снижению и количество пожаров, и количество погибших. В ушедшем году, к сожалению, не обошлось без гибели—осенью на пожаре в деревне Пестуны погиб человек.



Так случилось, что год Красного Огненного Петуха фактически начался с серии пожаров в один день с разницей буквально в несколько часов. Это предзнаменует напряженный 2017-й?

—Суеверия не беру в счет. Все зависит от того, насколько слаженно будем работать, и как отнесутся к правилам пожарной безопасности сами люди. Со своей стороны мы, конечно, приложим все усилия, чтобы огонь бушевал на Миорщине как можно реже. Потому и устраиваем ежегодно с сельскими Советами рейды по домам и квартирам. Проверяем, в каком состоянии проводка, печное отопление. Особое внимание—неблагополучным семьям. Также наши работники выступают в трудовых коллективах, встречаются со школьниками.



Когда чаще всего случаются пожары и есть ли некая закономерность?

—Пик загораний приходится на весну и начало отопительного сезона. В послезимний период обычно выезжаем тушить загоревшуюся сухую траву. Если наступили холода, то хоть одна хата, да вспыхнет из-за неисправной печки или неосторожности при растопке. Поэтому еще раз повторю: будьте осторожны.



Что нового в райотделе?

-—Накануне 2016 года мы получили пожарный МАЗ с емкостью, которая рассчитана на 10 тонн воды. Напор из водомета мощный—40 литров в секунду. Один такой гигант запросто заменит четыре наших ЗИЛа. Сейчас стоит в пожарной аварийно-спасательной части №1 в Миорах.

Кроме всего прочего, отдел стал меньше. Пост в Черессах попал под оптимизацию. Однако радует, что больше половины наших работников—в возрасте от 25 до 30 лет. Коллектив сравнительно молодой.



Чем для Вас знаменателен День спасателя?

—Этот день особенный, по-домашнему уютный. Коллектив спасателей—большая семья. Мы в торжественной обстановке собираемся в отделе, обсуждаем итоги работы за год, отличившихся поощряем.

Есть у нас еще одна традиция—в День спасателя приглашаем на мероприятие пенсионеров. Лично меня с ними многое связывает. Я посвятил профессии 24 года. С 1993-го работаю в райотделе на разных должностях. Начинал начальником караула. Помнить, с кем трудился плечо о плечо,—дело чести.

Спасибо за беседу. С праздником!



Игорь МАТЕЛЕНОК.

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