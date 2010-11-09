Одна рука столяра-плотника из ПМК-55 Александра МАЦУРА— как моих две. Днем на работе он устанавливает окна и двери, а вечером на кухне в свое удовольствие занимается резьбой по дереву. Наш корреспондент заглянул к миорскому богатырю как раз в самый разгар творчества.

Небольшая обставленная мебелью кухонька в панельной пятиэтажке. За обеденным столом сидит Александр с самодельным резцом в руке—трудится над очередной картиной про охоту. Острый инструмент силача "вгрызается" в древесину, словно нож в масло. Кажется логичным, что мастер защитил стол от возможных "увечий"—сложил из дубового теса нечто наподобие большой разделочной доски с бортиками.



За 20 лет миорчанин изготовил порядка 30 творческих работ из разных пород древесины: березы, липы, осины, дуба. И это не только картины, но скульптуры животных, птиц и рыб, а также кухонные приборы и просто полезные приспособления. Гордится резной коробочкой для стеклянной бутылки с выдвижным креплением. Сверху на эксклюзивной упаковке расположился весьма реалистичный медведь. Не менее эффектно смотрятся соседи по экспозиции—орёл и сова…



Все поделки Александр Мацур покрывает морилкой и хранит у себя в квартире. Многие дарит родственникам. Отец умельца Валерий Олегович увлекается рыбалкой. То и дело заказывает у сына картины с изображениями трофеев. Матери больше по душе кухонная утварь.

Какой была самая первая работа и откуда желание заниматься резьбой по дереву?

О первом своем творении горожанин рассказывает с улыбкой:

—До поступления в Витебское высшее профессиональное училище народных художественных ремесел (сейчас Витебский государственный технологический колледж) в 90-х захотелось мне сделать медальон в виде кукиша. И сделал. С тех пор с деревом не расстаюсь. Нравится запах стружки. Резьба успокаивает лучше любой валерьянки.



Александр считает, что своим хобби он обязан покойному дедушке Олегу Мацуру. Он в 80-х работал на льнозаводе сторожем и был известен в кругу местных как искусный столяр. Делал сельчанам двери, окна и домашнюю мебель. Внук наблюдал, заимствовал навыки и приемы. Уже в 14-летнем возрасте усвоил, что стоит пользоваться резцом не к себе, а от себя. Так безопаснее. Чуть позже научился сам вытачивать резцы и подбирать необходимую для этого сталь.

Кстати, резьба по дереву—опасное занятие. Острый инструмент способен изувечить руки в один миг, только отвлекись. Поэтому будь всегда на чеку, и держи рукоятку крепко.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.