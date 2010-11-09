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Бюджэтны дом з газасілікату

Бюджетный дом из газосиликатаНовополочанка Лада рассказала REALTY.TUT.BY про подвиг своего отца. Пожилой человек почти в одиночку возвел коробку под крышей и потратил на это порядка четырех тысяч долларов. В чем суть затеи и почему возведение обошлось сравнительно дешево? Об этом подробнее. 

 

В ПУБЛИКАЦИИ на интернет-портале говорится, что отец Лады взялся за работу летом 2015 года. Разобрал старый каркасный дом, который пять лет назад отметил 20-летие. Причина демонтажа жилища простая—ленточный фундамент треснул в нескольких местах, а деревянные стены пришли в негодность.


Как только владелец участка очистил площадку, так сразу приступил к возведению фундамента—монолитной плиты размером 8,5х8,5 метров глубиной 30 сантиметров. Выкопал котлован, засыпал его песком и утрамбовал. Чтобы рубероид от старого дома не пропадал, застелил им песок для гидроизоляции бетонной плиты.


Бюджетный дом из газосиликатаДалее пригодился сварочный аппарат. Нужно было соединить решетку из двух километров арматуры. Хотя обычно арматуру просто перевязывают проволокой—так прочнее и надежнее. По периметру была выставлена опалубка. На фундамент потребовалось три тонны цемента, а также по три машины песка и битого бетона. Основание для дома оставляли на зиму для усадки. Кстати, канализационные и водопроводные трубы энтузиаст заранее уложил под фундамент.


С НАСТУПЛЕНИЕМ весны домохозяин проклеил фундамент рубероидом. К июню вырастил стены из 38 кубов газосиликатных блоков. Пластиковые окна отдала знакомая, которой они были не нужны. Входные двери смог купить через Интернет на "Куфаре". Само собой, также удалось сэкономить.
Межэтажные перекрытия—из бруса 5х15 сантиметров. Центральная несущая балка появилась путем соединения и сращивания трех брусков 5х15 сантиметров гвоздями и стяжками через металлические подвесы.


Стропильная система сделана из такого же бруса путем крепления к мауэрлатам (брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены) внизу и центральной несущей балке сверху. По стропилам набита диффузная мембрана, а сверху на нее —доски и металлопрофиль. Итоговая площадь крыши—110 квадратных метров.


Схема печи куплена в Интернете за 33 рубля. Отец Лады сложил устройство для отопления сам. А вот проект самого дома—свой личный. Все расчеты по строительству произвел без посторонней помощи.


ПО СЛОВАМ обладателя недорогого дома, после зимы займется отделкой жилища. В конце материала приведен примерный расчет затрат на строительство. Так, на фундамент потребовалось 800 долларов. Газосиликатные блоки стоили 1 тысячу 600 долларов. По 300 долларов ушло на клей для блоков, пиломатериалы, печь и вспомогательные материалы (гвозди, саморезы и прочее). На металлопрофиль пришлось выложить 600 долларов.
Однако полработы—впереди. Например, неплохо было бы подумать про утепление стен, пола и кровли. Об этом в отчете почему-то не сказано ни слова. Читатели публикации в комментариях предположили, что жилище получится не только холодным, но еще и недолговечным из-за хлипкого фундамента. Время покажет.


Игорь МАТЕЛЕНОК.
Подготовлено с использованием материалов интернет-портала TUT.BY.
Фото из семейного архива.

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