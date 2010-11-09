Довелось посмотреть, как работают инспекторы по основной деятельности отделения социальной помощи на дому Татьяна ВАЛЕВКО и Валентина КУКУТЬ. Проехал с ними по некоторым населенным пунктам близ Дисны. Пообщался с пенсионерами, которых специалисты обслуживали. Узнал, в каких условиях старики живут.

В ДЕРЕВНЕ Шараги содержит в порядке свой кирпичный дом Елена Заяц. Одинокая пожилая сельчанка недавно отметила 80-ый юбилей, поэтому инспекторы привезли ей подарок—топиарий с красным бантиком и открытку.

Елена Аркадьевна показала свою русскую печку—разукрашивает ее диковинными узорами. Попотчевала гостей конфетами и шоколадкой. Всплакнув, вспомнила, как с 12 лет трудилась в поле звеньевой по льну.



—Я замужем была два раза,—говорит хозяйка.—Но детей нет ни от первого брака, ни от второго. Последний супруг умер. Теперь осталась почти одна. Хорошо, что есть соцработник Петя Федорец. Приходит ко мне три раза в неделю. То поможет дров наносить, то снег расчистит.

В ДИСНЕ мы отправились к 90-летней Анастасии Будниковой. Женщина в последние годы жила в деревне Беляны неподалеку. Ее там опекал социальный работник. Но пенсионерка захворала и перебралась в городскую квартиру, которую некогда подарила внуку. Он уехал в Россию на заработки. Жилье без присмотра не оставишь, а соцработник все так же необходим. Татьяна Валевко и Валентина Кукуть приехали переоформлять документы.



Кстати, на пороге мы встретили младшую дочь Анастасии Ивановны Таисию. Родственница примчалась из Новополоцка проведать маму.

—Смотрите, это я специально для мамы составила,—Таисия Будникова показывает фотоальбом с черно-белыми фотографиями.— Здесь на снимке мой отец Герой Советского Союза Михаил Будников. Прошел всю войну до Берлина!

В конце дня мы побывали в агрогородке Папшули. 75-летняя Фомаида Козлова хочет оформить соцработника—совсем обессилела…

Кстати:

В отделении социальной помощи на дому территориального центра социального обслуживания населения рассказали, что получают услуги на дому 518 пенсионеров и инвалидов со всех уголков Миорщины.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.