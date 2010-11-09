Яўген Хілько нарадзіўся ў Міёрах, закончыў СШ №1. Вельмі хацеў стаць ваенным і хімікам адначасова. Гэта яму ўдалося спалучыць, бо паступіў у вучылішча хімабароны. Толькі закончыць навучальную ўстанову не паспеў у сувязі з распадам СССР.

Але як курсант скарыстаўся прапановай прадоўжыць навучанне на хімічным факультэце Маскоўскага ўніверсітэта імя Ламаносава. Пасля пэўны час працаваў інжынерам-канструктарам у Ніжне-Камску. Калі стварыў сям'ю, вярнуўся ў родныя мясціны. Быў праграмістам у банку, цяпер—інжынер кабельнага тэлебачання. Па-ранейшаму не губляе цікавасць да тэарэтычных праблем фізічнай хіміі. Сцвярджае, што змог вывесці формулу, каштоўную для навуковых распрацовак у свеце атамаў і элементарных часцінак, з якой на працягу стагоддзя не сумелі справіцца знакамітыя папярэднікі. Падрыхтаваны Яўгенам Пятровічам матэрыял прапануем увазе чытачоў.

Природа постоянной тонкой структуры

Одна из фундаментальных констант физики, постоянная тонкой структуры a 1/137, была введена в 1916 году немецким ученым А. Зоммерфельдом и до сих пор представляет загадку для физиков и математиков. За сто лет существования эта константа использовалась для описания объектов и свойств микромира атомов и элементарных частиц.

Предлагались различные полуэмпирические формулы для расчета этой константы.

Исследовался даже вопрос о том, действительно ли эта константа является постоянной или меняла свое значение за время существования Вселенной.



Об известном физике В. Паули, который также был безжалостным критиком, ходила такая шутка: "После смерти Паули удостаивается аудиенции у Бога. Паули спрашивает Бога, почему постоянная тонкой структуры равна 1/137. Бог кивает, идёт к доске и начинает со страшной скоростью писать уравнение за уравнением. Паули смотрит сначала с большой удовлетворенностью, но вскоре начинает сильно и решительно отрицательно качать головой".



Экспериментальное значение постоянной тонкой структуры: 1/a=137,035999139.

Попробуем на примере Боровской модели атома разбить постоянную тонкой структуры на две составляющие. Каждая составляющая имеет свою природу и свой физический смысл.



Первая составляющая, целая часть, зарядовая. Характеризует силу кулоновского взаимодействия электрона и ядра.

Вторая, дробная, характеризуется поправкой к приведенной массе и, видимо, вызвана смещением между радиусом кулоновского взаимодействия и центробежным радиусом.

Представленная мною формула постоянной тонкой структуры для водородоподобных атомов:

где z - заряд ядра, м е масса электрона, м я - масса ядра.

Для водорода получаем:

Вся загадка природы постоянной тонкой

структуры относится именно к зарядовой составляющей, в общем случае (138-z), где константой является целое число 138.

Вторая же часть объясняется поправкой к приведенной массе, константой не является, зависит как от массы ядра атома, так и от типа отрицательной частицы (электрон или мюон).



Евгений Хилько.