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Адпачынак на возеры Набіста-Дзедзіна... з пустым вядром

Отдых на озере Набисто-Дедино ... с пустым ведромРыбачить зимой куда приятнее, чем в любую другую пору года. Удочка легкая и короткая. Голодные щуки и окуни падки даже на балансир. За поплавком следить не нужно—клев почувствуешь рукой. Только успевай лунки сверлить. Корреспондент районной газеты в субботний день поудил на озере Нобисто-Дедино возле деревни Перебродье вместе с ветераном рыбной ловли из райцентра Виктором.

 

РАНЬШЕ зимой на рыбалку не ходил. Казалось, что это занятие опасное, некомфортное и непростое даже для человека выносливого. На деле все совсем не так.
Приехали на озеро с утра затемно, чтобы раньше остальных пройтись по самым рыбным местам у берегов близ зарослей. Здесь Виктор обычно тягает щук. Однако высокое атмосферное давление и штиль предрекали нашей вылазке провал—при таких погодных условиях обитатели водоемов обычно на приманки не ведутся. А еще есть расхожее мнение: что человеку хорошо, то рыбе плохо. Короче говоря, на рыбалку нужно идти в крайне непогожий день.


СВЕТАЕТ. Двигаемся по синему льду, слегка припорошенному снегом, медленно друг за другом. Виктор время от времени сверлит буром лунки и измеряет рукой толщину покрова. Она должна быть не меньше семи сантиметров. У нас—восемь.


Отдых на озере Набисто-Дедино ... с пустым ведромДелаю свою первую "скважину" рядом с камышом. Опускаю в нее балансир в виде блестящей рыбки с крючками и жду клева. Рыболов поправляет—не стоит располагаться так близко от стебля растения. Балансир плавает под водой в радиусе немногим меньше полуметра. Зацепится. Во-вторых, важно определить дно. Опускаем приманку глубже, пока та не коснется земли. Искать щуку следует где-то в 20 сантиметрах над грунтом.
Стоит несложной подготовке завершиться, как останется только ждать, подергивая удочку с интервалом в четыре секунды. В то время балансир искусно подделывает движения настоящей рыбы, двигаясь из стороны в сторону. Если за десятку рывков водный хищник не отозвался, можно смело переходить к следующей лунке. Кстати, сверлят их не ближе, чем в пяти метрах друг от друга.


ПАРУ раз клюнуло. Тяжести трофея не почувствовал. По рассказам Виктора, бывает, что иной раз удочку из рук вырывает, если на крючке крупная добыча. Поэтому нужно быть на чеку, и держать снасть крепко.
На зимнем озере как нигде хорошо отдыхать головой. Забросишь удочку, а потом стоишь себе, рассматриваешь окрестности. А кругом—тишина не звенящая, а такая объемная и приятная на слух. Домой вернулся с пустым ведром, но отдохнувший. И пусть не ругают мужиков за то, что приходят с рыбалки без улова. Смысл далеко не в нем.


Игорь МАТЕЛЕНОК.
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