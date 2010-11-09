Порядка полсотни новогодних елей заготовили в Перебродском лесничестве 19 декабря накануне первой в этом году распродажи. Праздничные деревья высотой от метра до двух хватали слету, а те, что выше, пользовались меньшим спросом. Однако интересно, как организован процесс непосредственно вырубки и сколько нелегалов уже поймали. В теме разбирался наш корреспондент.

НА территории Перебродского лесничества площадью 10 тысяч гектаров два процента угодий отведены для заготовки праздничных елей. Это рубки ухода: проходные, прореживания, прочистки и участки под линиями электропередач. Занимаются добычей исключительно специалисты во главе с лесничим Василием Семченком. До конца года запланировано срубить 300 вечнозеленых деревьев. Василий Николаевич рассказал о тонкостях:

—Не имеем права приступать к работе, пока в лесхозе не выпишут лесной билет (разрешение с указанием квартала и номера обхода). Документ должен находиться при нас на лесосеке, иначе рубка автоматически становится незаконной.



ПОД пилу идут лишь самые привлекательные молодые ели. Как показала практика, пользуются спросом вечнозеленые красавицы не выше двух метров. Помощник лесничего Сергей Бакевич с ностальгией вспоминает начало 2000-х, когда хватали все деревья без разбора. Очередь выстраивалась. Сейчас лидерство на новогоднем рынке отвоевывают искусственные ели. Если и приходят люди на базар за живым аналогом, то выбирают тщательно и предвзято.



Во время заготовки дерево спиливают под корень и очищают приблизительно 20 сантиметров основания ствола от веток. После этого складывают в прицеп и везут в контору лесничества. Здесь складируют груз в блочный холодный сарай и дожидаются следующего дня, когда начнется продажа.

НЕЛЕГАЛЬНЫХ лесорубов на Миорщине нынче пока не задержали. Не секрет, что дешевле праздничное дерево купить. Самовольщина обойдется в копеечку—штрафы за незаконную рубку от пяти до 300 базовых величин. Инженер по охране и защите леса Дисненского лесхоза Денис Леонович объяснил, как идет борьба с "теневиками":



—С 16 декабря на территории лесхоза проводятся совместные рейды с сотрудниками райотдела внутренних дел и госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте. Объезжаем лесфонд, устанавливаем посты на выездах из чащи. Проверяем содержимое машин, которые повстречаются. Круглые сутки работают шесть мобильных камер фото- и видеофиксации. Лесники каждый на своем обходе в предновогодний период следят за сохранностью елей в разы тщательнее.



Игорь МАТЕЛЕНОК.