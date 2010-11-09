Двухэтажка близ кинотеатра. Тихий двор. Из подъезда доносится грохот и брань. Открываю дверь—передо мной лежит навзничь человек с ведрами. Не повезло, поскользнулся на деревянной ступеньке.
Вчера с нижнего пролета пикировала оператор заправочных станций Ирина Нарейко. Выносила бочок с мыльной водой из стиральной машины. Корреспондент районной газеты как раз к ней и шел, чтобы посмотреть, как миорчанка живет без канализации, водопровода, но зато ... с печным отоплением."Паломничество" к колонке
Если смотреть на улицу Коммунистическую с главной дороги, то выглядит она нормально. Еще красочнее кажется картинка, если ты приезжий. Даже фасад многих 16-квартирных домов, которые стоят близ основного перекрестка, не режет глаз.
Другое дело, когда в этом городе вырос и знаешь, что за аккуратными стенами нет ни водопроводов, ни канализации, строения не подключены ни к теплоцентрали, ни к газовой трубе. Все удобства—во дворах.
Например, близ 15-го дома, где стал свидетелем инцидента, выгребная яма с крышкой и один на всех соседей дощатый туалет—позаботились коммунальщики. Колодец жильцы выкопали сами. В начале 2000-х им надоело ходить за водой в ближайшую колонку за полсотни метров через шумную проезжую часть.
Кстати, бетонные кольца выделило жилищно-коммунальное хозяйство. Работники предприятия вместо треугольной скатной крыши сбили и положили на резервуар плоский деревянный щит. На нём отдыхают коты и посиживают голуби. Вода в колодце мутная и с привкусом.Лучший подарок — биотуалет
У подъезда под ногами мерзлая земля, хрустят замерзшие лужи. Не сложно представить, что здесь во время оттепели. На лестничной площадке знакомлюсь с уроженкой деревни Станулево Ириной Нарейко. Ее история коммунальных скитаний началась десять лет назад. Приехала с несовершеннолетним сыном Артемом с малой родины в Миоры—предложили в райцентре работу на заправочной станции. Взяла кредит на квартиру на втором этаже в "хрущевском" доме по Коммунистической.
—Меня даже не испугало отсутствие удобств,—с улыбкой вспоминает.—Казалось, что эта трудность временная. Тем более, дымом в глазах стоял один огромный плюс: средняя школа №1 (нынче базовая) в пяти минутах ходьбы.
С самого заселения Ирина взялась делать ремонт. Утеплила стены, а то зимой изнутри покрывались инеем. Вставила пластиковые окна. Подлатала полы и привела в порядок печку.
Скоро родилась дочка Анжелика. Дети в доме, а нет ни туалета, ни водопровода. Пришлось выкручиваться. Мама подарила малютке на второй по счету день рождения биотуалет. Стоит он в кладовке среди банок с компотами и салатами. Над унитазом —10-литровая канистра из-под тосола, от которой идет трубка на кухню в кран полноразмерного умывальника. Напор слабый, но его хватает. Сточная вода попадает в ведро. Помыл пару раз посуду—и неси емкость к выгребной яме за 20 метров. Холод "лезет" через пол и стены
Владелица жилплощади водит по комнатам. Возле газовой плиты на кухне замечаю автоматическую стиральную машину "Атлант".
—Сначала нанашиваю из колодца восемь ведер воды,—делится опытом оператор заправочных станций Ирина Нарейко.—15 мерных кружек выливаю в лоток, куда обычно сыпят порошок. Включаю и жду, когда начнется слив. Для этого предусмотрен у меня отдельный пустой бочок. Выношу его. Для полоскания нужно добавить еще воды и не прозевать следующий слив, иначе кухня поплывет.
Нехитрый процесс Ирина повторяет несколько раз в зависимости от объема вещей для стирки. И хорошо, если не выходной день, а то, бывает, очередь к колодцу, как на базаре за куриными яйцами.
Как показала практика, такая жизнь по нраву далеко не всем. Около половины хозяев квартир в 15-ом доме съехали кто куда. Притом, свою жилплощадь приватизировали и не продавали, видимо, надеясь вернуться.
—Под нами и слева никто не живет,—разводит руками Ирина Нарейко.—Там не топят, а у нас обои покрываются конденсатом и плесневеют. И это несмотря на то, что в холода нагреваем воздух до 25 градусов тепла.
В зале холодными днями и ночами трещит печка, обложенная кафелем. На год хватает трех с половиной кубов дров. Поленья владелица квартиры хранит в коммунальном сарае во дворе.
Таскает их оттуда в специальной самодельной сумке. 21-летний сын Артем живет с матерью и во всем ей помогает. Право… на воду
А почему бы не подключить дом ко всем возможным коммуникациям? Ирина вместе с другими жителями дома неоднократно обращались по этим вопросам в райисполком, но конкретного результата пока не получили. Устраивали дворовые совещания. Но соседи не могут договориться. Многие пенсионеры упираются, мол, зачем им тратить на это свои деньги и нервы. Другие не хотят за свой счет создавать благо для всех. Третьи считают, что про удобства должны позаботиться в жилищно-коммунальном хозяйстве, на балансе которого находится дом.
Не так давно заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы строительства и проектирования, Леонид Лясович не исключал возможности подключения двухэтажных домов по улице Коммунистическая к городской системе водоснабжения. Жилищно-коммунальное хозяйство готово заняться этим, если жильцы оплатят все виды проектно-изыскательских работ, а также сам монтаж внутренних сетей водопровода. О канализации разговора не было (официальный ответ опубликован в "Міёрскіх навінах" №89 за 5 ноября 2016 года в материале "Не каприз, а наболевшая нужда").
С газоснабжением ситуация немного сложнее. Главный инженер Миорского района газоснабжения Олег Грецкий ввел в курс дела:
—Газ провести можно. Для этого необходимо, чтобы все жители дома создали кооператив газификации и обратились в службу заказчика. Специалисты рассмотрят возможность и условия газификации жилого дома и дадут заключение. Потом—проектирование.
Самый трудоемкий этап при подключении к газопроводу—монтаж системы дымоотведения от отопительных котлов и вентиляции. Тем более, в старом доме. Однако по всем вопросам Олег Дмитриевич просит обращаться непосредственно в Миорский район газоснабжения.
Неизвестно, смогут ли оплатить подключение к газопроводу все жители "хрущевки", ведь стоит это немалых денег. Может, менее затратно подсоединить старые дома по Коммунистической к центральной городской котельной?Кстати: В "хрущевки" без удобств исправно приходят жировки, по которым жильцы платят за воду. В жилищно-коммунальном хозяйстве рассказали, что это не ошибка. Оказывается, специалисты берут в счет колонки—они стоят возле проезжей части близ здания суда и районного комбината бытового обслуживания. Колонки коммунальные и проследить, кто и в каких объемах ими пользуется, невозможно. Поэтому норму обобщили, мол, каждый человек в семье потребляет в сутки по полсотни литров воды. Хотя, по разговорам, многие пользуются только колодцем.Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото К. БЛАЖЕВИЧА.