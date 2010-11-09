Авторизация
 

Ноччу на тэрыторыі Міёрскай "новай" бальніцы

  Миорская больница-долгострой—уже не "пугало" на карте города. Строители постарались на славу: установили стеклопакеты, обновили фасад, навели порядок во дворе. А сейчас добротное, хоть и неготовое учреждение, по идее, охраняют.

Иначе бы давно похитили окна, как произошло на рубеже столетий. Корреспондент районной газеты вечером при свете луны отправился на стройплощадку, чтобы посмотреть, как здесь организована оборона от вандалов… И впотьмах сюда больше не сунется.

Близ строящейся больницы после шести вечера жизнь замирает. По дороге никто не ходит. Собаки в будках молчат. Даже фонари светят как-то нехотя, тускло.

На территории объекта вообще темень, как на сельском кладбище. Страшно. Если бы не одобрительный взгляд участкового инспектора милиции районного отдела внутренних дел Ивана Пахирко, то вряд ли бы перелезал через шлагбаум.
Бродим вокруг главного корпуса, ищем сторожа. У штаба строительства никто не остановил. Передвигаемся паровозиком. Правоохранитель с фонариком идет впереди, а я плетусь следом. Рассматриваем пластиковые окна—все целые. Двери под замком, сигнализацией не "пахнет", но без гвоздодера не войти. Хоть подкапывайся, да земля мерзлая.

Минуту спустя чуть не покатились с Иваном с насыпи в какой-то незакрытый туннель. Заляпали ботинки в глину. У хозпостроек передвигаться не легче, но не так дико. Из окон инфекционного отделения районной больницы по соседству за нами наблюдали врачи и пациенты…

Кстати, в тот вечер с охранником мы так и не встретились.

В тему:
В районном отделе внутренних дел рассказали, что стройплощадка больницы, где побывали—место благополучное. За два прошедших года здесь не зарегистрировали ни одной кражи. Однако, как выяснилось, роль сторожей в этом невелика. Правоохранители далеко не всегда застают их на рабочем месте.

Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.
рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» В Дисне есть свой "Бермудский треугольник"
» Прошёл день Язненского сельсовета
» Ельнянскаую топь близ Миор... оборонили журавли
» Организационное заседание
» Сердцебиение жизни
Пакінуць каментар
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Год навукі
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Падрыхтоўка да 30-годдзя раённай ветэранскай арганізацыі

  • 10 март 2017, 16:46
  • 5
  • 0

Юнаку патрэбна дапамога

  • 10 март 2017, 16:42
  • 4
  • 0

Падведзены вынікі раённага этапа рэспубліканскага конкурсу

  • 10 март 2017, 16:40
  • 4
  • 0

"Гарачы тэлефон"

  • 10 март 2017, 16:35
  • 4
  • 0

Служба ў лічбах

  • 10 март 2017, 16:32
  • 4
  • 0

Сход акцыянераў ААТ "Узмёнскі край"

  • 10 март 2017, 16:26
  • 4
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 74 990
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 23 261
  • 1

Музейны форум

  • 02 ноябрь 2012, 11:22
  • 13 070
  • 0

Ёсць хлеб і да хлеба

  • 18 ноябрь 2013, 16:34
  • 12 252
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 353
  • 0

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 10 333
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 145
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 2 180
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 1 958
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 2 272
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 6 032
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 503
  • 2
Курс валют в Беларусь
Госці краін
free counters
Святы
Именины 11 марта 2017
Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей, Анна

Именины 10 марта 2017
Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор

Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru