Ноччу на тэрыторыі Міёрскай "новай" бальніцы
- 07.12.2016, 14:09,
- Грамадства
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Миорская больница-долгострой—уже не "пугало" на карте города. Строители постарались на славу: установили стеклопакеты, обновили фасад, навели порядок во дворе. А сейчас добротное, хоть и неготовое учреждение, по идее, охраняют.
Иначе бы давно похитили окна, как произошло на рубеже столетий. Корреспондент районной газеты вечером при свете луны отправился на стройплощадку, чтобы посмотреть, как здесь организована оборона от вандалов… И впотьмах сюда больше не сунется.
Близ строящейся больницы после шести вечера жизнь замирает. По дороге никто не ходит. Собаки в будках молчат. Даже фонари светят как-то нехотя, тускло.
На территории объекта вообще темень, как на сельском кладбище. Страшно. Если бы не одобрительный взгляд участкового инспектора милиции районного отдела внутренних дел Ивана Пахирко, то вряд ли бы перелезал через шлагбаум.
Бродим вокруг главного корпуса, ищем сторожа. У штаба строительства никто не остановил. Передвигаемся паровозиком. Правоохранитель с фонариком идет впереди, а я плетусь следом. Рассматриваем пластиковые окна—все целые. Двери под замком, сигнализацией не "пахнет", но без гвоздодера не войти. Хоть подкапывайся, да земля мерзлая.
Минуту спустя чуть не покатились с Иваном с насыпи в какой-то незакрытый туннель. Заляпали ботинки в глину. У хозпостроек передвигаться не легче, но не так дико. Из окон инфекционного отделения районной больницы по соседству за нами наблюдали врачи и пациенты…
Кстати, в тот вечер с охранником мы так и не встретились. В тему:
В районном отделе внутренних дел рассказали, что стройплощадка больницы, где побывали—место благополучное. За два прошедших года здесь не зарегистрировали ни одной кражи. Однако, как выяснилось, роль сторожей в этом невелика. Правоохранители далеко не всегда застают их на рабочем месте.Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.