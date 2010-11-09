Весь угол кухни занял полувековой холодильник "ЗИЛ-Москва" с блестящей ручкой размером, почти как у старого самосвала. Подсобка таит в себе коллекцию из тысячи разных значков… Какие еще богатства прячет миорчанин в своей усадьбе? Корреспондент районной газеты отправился в святую святых местного собирателя.

"Короли Парижа" тоже молчат

Сижу в дачном домике посреди зала на раритетном стуле за раритетным столом, на котором стоит не менее раритетная керосиновая лампа вся из стекла. Слушаю патефон. Из динамика доносится винтажный напев:

Жар пустыни нам щеки щипет

и песок забивает рот.

Напиши мне, мама, в Египет.

Как там Волга моя живет?

Звук мелодии перебивает топот. Петр блуждает из комнаты в комнату, разыскивая почивших от крысиного яда мышей. Судя по обилию экскрементов, они здесь толпами носятся.

А так усадьба очень атмосферная. Кажется, что интерьер замер во времени этак полсотни лет назад. У стены расположились стереофонический катушечный магнитофон "Союз-110-стерео", ящичек с переключателями и таинственной надписью "Взлет-112", а также четыре рабочих патефона. Сервант украшают пленочные фотоаппараты "Киев", "Любитель-166", "Смена". Все настольные часы почему-то стоят. И подавно нерушимы дореволюционные "Короли Парижа" с характерным ярким циферблатом, грузами и позолоченным маятником. Корпус выполнен мозаикой из разных пород древесины.





"Не спешу я пока обратно…"

Продолжает петь музыкальный аппарат из прошлого. Запахло дымом—Петр растопил печь и поставил чайник. Изучаю содержимое увесистой шуфляды под фотоаппаратами. Полсотни старых мобильников! Легендарные модели "Нокиа", "Сименс", "Самсунг", "Сони Эриксон", "Моторола". Откапываю черную рацию в кожаном чехле с длинной раздвижной антенной. По такому "сотовику" разговаривала Алла Пугачева в одном из своих клипов.

—Телефоны не по мне, их собирает сын. Руслану сейчас 21 год. Он приобретает аппараты на аукционах, обменивает у друзей и знакомых, а потом сидит и ностальгирует по школьным годам,— делится коллекционер.





Вообще, сын берет пример с отца

Петр Савицкий никогда не копается в земле в поисках старины и не ищет патефоны в заброшенных домах. Он все экспонаты покупает и обменивает эксклюзивные на более эксклюзивные. Как, например, значки и марки. С них все началось в седьмом классе. Но со временем тяга к собирательству крепчала и обычный "аппетит" перерастал в лютый трофейный голод.

Миорчанин женился, перешел на крупногабаритные вещи. Взял в напарники супругу Римму Иосифовну, а позже и сына Руслана. Экспонатооборот резко увеличился—одной квартиры стало мало. Организованная группа коллекционеров Савицких обзавелась дачей. Отныне здесь хранится все.

Рассказ водителя скорой помощи невзначай прервался. Полицейским тоном засвистел чайник. Патефон отаккомпанировал:

Мне бы лучше в Сибирь путевку,

Но учти когда выйдет срок

вдруг на марс начнется вербовка,

я б поехал на годок…





Мы допили чай, а потом спустились в подсобку

Ступая по земляному полу, скрытому под линолеумом, приблизились к блестящей стене—вся в значках и наградных медалях. Тематика разнообразная: сельское хозяйство, спорт, города, детство, авиация, политика. На одних изображен Ленин, украинский поэт Тарас Шевченко, русский композитор Александр Скрябин и прочие деятели. На других надписи "Клуб любителей пива", "Юный кроликовод", "Мастер высоких надоев", "Дембель"… Немало значков на иностранном языке.





На одной стене в металле и пластмассе изображена противоречивая история всего мира. Но она холодная на ощупь и лица здесь неживые, окаменевшие. "Здесь как будто весь воздух выпит, нету дождика третий год…",—глухо донеслось от скрипучего патефона.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.



