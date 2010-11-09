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На Міёрскай дыягнастычнай станцыі перад дэкадай "Дзяржтэхагляду"

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На Миорской диагностической станции перед декадой "Гостехосмотра"На следующей неделе начнется декада "Гостехосмотра". Это значит, что до конца месяца гаишники будут усиленно искать машины, не прошедшие соответствующую обязательную проверку. Корреспондент отправился на Миорскую диагностическую станцию, чтобы пройти техосмотр заранее и заодно пообщаться с водителями.
 
В СУББОТНИЙ полдень очередь на диагностическую станцию—всего-то серебристый Опель Зафира. Знакомлюсь с владельцем немецкого минивэна Валерием.

Автолюбитель сходу признается, что купил машину задешево неделю назад в Минске. Пройдет проверку или нет, не знает. Не успел обследовать днище и подвеску. 

—Мало ли вообще гнилье?—смеется и разводит руками.—Колеса не стучат, едет ровно и тихо, если дорога не похожа на решето. Кстати, не пойму, на какие такие дороги уходит дорожный сбор. В этом году заплатил почти 200 деноминированных рублей и уверяю, что без толку…
Может, Валерий и не считает транспортную госпошлину эффективной, но проходит техосмотр всегда вовремя. Лучше раз заплатить и ездить спокойно, чем целый год избегать патрулей. 

На Миорской диагностической станции перед декадой "Гостехосмотра"ОДНАКО с появлением дорожного сбора появились "теневики"—люди, которым техосмотр до "лампочки". Они считают, что заплатить пару штрафов в год выгоднее. Вот, например, миорский пенсионер Георгий (имя изменено) на своем стареньком Фольксвагене колесит по району смело. Правда, избегает центральных улиц. На лобовом стекле наклейка техосмотра трехлетней давности, а в бардачке не залеживается рация, по которой узнает от других водителей о постах госавтоинспекции. 

И таких юрких рулил в окрестностях встретить несложно. Нужно просто знать их замысловатые маршруты. Старик не стал сдавать товарищей. 
Тем временем, Опель отправляется на "полосу препятствий". Двадцать минут—и улыбчивый Валерий с диагностической картой резво уносится прочь. Мой черед заехать на шершавые катки, проверить силу тормозов, целостность подвески, степень зловредности выхлопных газов… 

ИНЖЕНЕР по техническому осмотру транспортных средств Борис Котович рассказал, из-за чего здесь могут завернуть даже исправный автомобиль:
—Иногда нахожу у водителей просроченные аптечки, огнетушители, медицинские справки. Иной раз приезжают легковушки с какими-то посторонними наклейками на корпусе и стеклах, а также с кустарной тонировкой (разрешена только заводская). Нельзя также размещать на лобовухе прозрачную противосолнечную ленту шире, чем 14 миллиметров.
 
Не сдавших экзамен техосмотром, как правило, немного. Почти все водители являются на проверку, подготовившись. На какие только уловки не идут, чтобы получить заветный пропуск к дорожному движению. По словам начальника диагностической станции Леонида Минчина, бывает, приезжают два соседа с разницей в день с одним и тем же огнетушителем. Или во время проверки ручника дожимают колеса основным тормозом. 

Методов хитроумного блефа предостаточно. Практика показывает, что если обведешь вокруг пальца специалистов, то дорога ложь и скупость не простит. Наверное, на счастье за прошедшую субботу техосмотр прошли не все машины. Три транспортных средства из пятнадцати завернули на ремонт и доработку недочетов. К слову, наплыв желающих быть легальными автомобилистами обычно приходится на конец каждого месяца. А так больше летом и в декабре. 
 
Кстати:
Зимой не лишним будет закинуть в багажник щетку и скребок для очистки стекла от снега. Возьмите с собой металлическую лопатку—пластмассовая при сильном морозе разлетится в щепки. Провода прикуривания и буксировочный трос, пожалуй, должен возить с собой каждый водитель. 

Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото автора. 


 

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