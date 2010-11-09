Продукты иссякают. Автолавка останавливается в деревне Чурилово в километре от усадьбы, но как туда добраться? Никто не идет на помощь. Даже в Миорском дорожном ремонтно-строительном управлении якобы отвечают бездействием, а ведь они знают о проблеме.

—В нашу диспетчерскую из Нового Двора никто не звонил,—уверенно отвечает диспетчер Алина Кукуть.—Заявку принимаю. Обо всем доложу директору, а он даст указания мастерам. Кстати, они отправляют снегоуборочную технику и ведут учет выполненных заданий в специальном журнале.





Председатель сельсовета Луция Гардель тоже впервые слышит о такой проблеме. Обычно, случись что, деревенские жители оповещают ее напрямик.





—Могу попросить в местном хозяйстве "Амкадор" или лично договорюсь с дорожным ремонтно-строительным управлением,—разводит руками Луция Игнатьевна.—Но просьб не поступало. Сегодня же выясню, в чем дело.





Кстати, в ста метрах от Нового Двора на хуторе Окунево живет депутат сельсовета Антон Астукевич. Держит коров, к нему каждый день приезжают молокосборщики. Никто из шоферов пока не жаловался на плохой подъезд. Да и сам хозяйственник считает, что тяжелую технику сюда пускать не стоит—нарежут колеи и еще хуже станет.





Фото для илюстрации.

Игорь МАТЕЛЕНОК.