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Хто пачысціць дарогу да хутаран з Новага Двара Павяцкага сельсавета

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Кто почистит дорогу к хуторянам из Нового Двора Повятского сельсоветаВ редакцию обратились пожилые хуторяне из Нового Двора Повятского сельсовета Иосиф и Алина РЕУТЫ. Пенсионеры после недавних ненастий оказались в снежной западне—с большой землей их связывает единственная лесная дорога, которую замело. 
 
Продукты иссякают. Автолавка останавливается в деревне Чурилово в километре от усадьбы, но как туда добраться? Никто не идет на помощь. Даже в Миорском дорожном ремонтно-строительном управлении якобы отвечают бездействием, а ведь они знают о проблеме.
 
—В нашу диспетчерскую из Нового Двора никто не звонил,—уверенно отвечает диспетчер Алина Кукуть.—Заявку принимаю. Обо всем доложу директору, а он даст указания мастерам. Кстати, они отправляют снегоуборочную технику и ведут учет выполненных заданий в специальном журнале. 

Председатель сельсовета Луция Гардель тоже впервые слышит о такой проблеме. Обычно, случись что, деревенские жители оповещают ее напрямик. 

—Могу попросить в местном хозяйстве "Амкадор" или лично договорюсь с дорожным ремонтно-строительным управлением,—разводит руками Луция Игнатьевна.—Но просьб не поступало. Сегодня же выясню, в чем дело. 

Кстати, в ста метрах от Нового Двора на хуторе Окунево живет депутат сельсовета Антон Астукевич. Держит коров, к нему каждый день приезжают молокосборщики. Никто из шоферов пока не жаловался на плохой подъезд. Да и сам хозяйственник считает, что тяжелую технику сюда пускать не стоит—нарежут колеи и еще хуже станет.

Фото для илюстрации.
Игорь МАТЕЛЕНОК.

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