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Меркаванне: дзядуля на полі блізу Даўгаўпілса

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Мнение: дедушка в поле близ Даугавпилса Недавно You Tube "взорвало" видео 73-летнего видеоблогера из соседней Латвии. Дедушка в поле близ Даугавпилса выкопал яму, заполнил ее до краев Кока-Колой и нырнул в шипучий напиток на Ауди 1989 года. Эксперимент стоимостью 8 тысяч евро "похоронил" немецкую легковушку, на которой ездить да ездить. Но в ролике по этому поводу ни намека на сожаление. 
 
Пенсионер считает, что деньги, якобы присланные заграничными внуками на лекарства, он потратил с толком—попытался избавить машину от ржавчины. Стоит ли гордиться таким неординарным дедом, и достоин ли его поступок похвалы? Мнения корреспондентов газеты разделились. 
 
Игорь МАТЕЛЕНОК:
Лишь бы дед не "соржавел"
—Считаю, что пенсионный возраст—самое время для безумств. Лишь бы человек не сидел без дела и не "ветшал", словно утилизированный автомобиль. Пожилой латыш неплохо придумал, как скоротать время. Утопил "немца" в газировке, выложил видео в Интернет и стал звездой You Tube. Будь он моим дедом, я бы им точно гордился. 
Судя по комментариям, многие ошибочно считают героя необычного ролика сумасшедшим, мол, деньгами сорит. А как же губительное для организма свойство лекарств? Столько случаев, когда больных кормят антибиотиками—а им становится только хуже. Дедуля знает толк в жизни. Он понимает, что важно двигаться, получать адреналин, а не глотать пилюли по указке внучат и покорно ждать смерти. 
Да, на подобные развлечения уходят бешеные деньги. Соседи крутят пальцем у виска. Какая разница? Главное—жить в свое удовольствие и в 73 года чувствовать себя 20-летним. 
 
Эліза БЛАЖЭВІЧ: 
Варта звярнуцца да псіхіятра
—Навошта бескантрольна накіроўваць старому чалавеку грошы? Лепш прафінансаваць яго лячэнне ў бальніцы ці арганізаваць дасканальную праверку стану здароўя.  Спадзяюся, што родныя дзядулі адэкватна ацэняць учынак старога і зробяць выснову: не заўсёды варта сталых людзей песціць такімі вялікімі грашыма, а то могуць звар'яцець.

Хіба разумна траціць восем тысяч еўра на бессэнсоўны эксперымент?! Чагосьці каштуе і загубленая машына. Лёгка зразумець, пра якую суму ідзе гаворка, калі амаль бездэфектная "Аўдзі 80" 1989 года на латышскім сайце па продажы аўто каштуе 600 еўра. Калі грошы з неба сыпяцца, варта іх аддаць на дабрачыннасць. Ці паспяхова ўкласці ў зямлю. Напрыклад, у Рыжскім краі прапануюць купіць участак у 1142 метраў квадратных за 18 272 еўра. А землеўладальнік з Саласпілса аддае свой надзел памерам 2800 квадратных метраў за 22 400 еўра. Пра цэны даведалася на сайце нерухомасці. Колькі сродкаў, пушчаных на вецер, маглі аказацца карыснымі… 

Дарэчы, ў Латвіі, паводле статыстычных дадзеных, сярэдняя пенсія ў мужчын у 2015 годзе складала каля 300 еўра. А ў 16% пенсіянераў з ліку прадстаўнікоў "моцнай паловы" яна не перавышала 200 еўра. Колькі грошай штомесячна атрымліваў вышэйназваны "эксперыментатар" не ведаю, але думаю, што не на шмат больш. 
 




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