Пенсионер считает, что деньги, якобы присланные заграничными внуками на лекарства, он потратил с толком—попытался избавить машину от ржавчины. Стоит ли гордиться таким неординарным дедом, и достоин ли его поступок похвалы? Мнения корреспондентов газеты разделились.
Игорь МАТЕЛЕНОК:
Лишь бы дед не "соржавел"
—Считаю, что пенсионный возраст—самое время для безумств. Лишь бы человек не сидел без дела и не "ветшал", словно утилизированный автомобиль. Пожилой латыш неплохо придумал, как скоротать время. Утопил "немца" в газировке, выложил видео в Интернет и стал звездой You Tube. Будь он моим дедом, я бы им точно гордился.
Судя по комментариям, многие ошибочно считают героя необычного ролика сумасшедшим, мол, деньгами сорит. А как же губительное для организма свойство лекарств? Столько случаев, когда больных кормят антибиотиками—а им становится только хуже. Дедуля знает толк в жизни. Он понимает, что важно двигаться, получать адреналин, а не глотать пилюли по указке внучат и покорно ждать смерти.
Да, на подобные развлечения уходят бешеные деньги. Соседи крутят пальцем у виска. Какая разница? Главное—жить в свое удовольствие и в 73 года чувствовать себя 20-летним.
Эліза БЛАЖЭВІЧ:
Варта звярнуцца да псіхіятра
—Навошта бескантрольна накіроўваць старому чалавеку грошы? Лепш прафінансаваць яго лячэнне ў бальніцы ці арганізаваць дасканальную праверку стану здароўя. Спадзяюся, што родныя дзядулі адэкватна ацэняць учынак старога і зробяць выснову: не заўсёды варта сталых людзей песціць такімі вялікімі грашыма, а то могуць звар'яцець.
Хіба разумна траціць восем тысяч еўра на бессэнсоўны эксперымент?! Чагосьці каштуе і загубленая машына. Лёгка зразумець, пра якую суму ідзе гаворка, калі амаль бездэфектная "Аўдзі 80" 1989 года на латышскім сайце па продажы аўто каштуе 600 еўра. Калі грошы з неба сыпяцца, варта іх аддаць на дабрачыннасць. Ці паспяхова ўкласці ў зямлю. Напрыклад, у Рыжскім краі прапануюць купіць участак у 1142 метраў квадратных за 18 272 еўра. А землеўладальнік з Саласпілса аддае свой надзел памерам 2800 квадратных метраў за 22 400 еўра. Пра цэны даведалася на сайце нерухомасці. Колькі сродкаў, пушчаных на вецер, маглі аказацца карыснымі…
Дарэчы, ў Латвіі, паводле статыстычных дадзеных, сярэдняя пенсія ў мужчын у 2015 годзе складала каля 300 еўра. А ў 16% пенсіянераў з ліку прадстаўнікоў "моцнай паловы" яна не перавышала 200 еўра. Колькі грошай штомесячна атрымліваў вышэйназваны "эксперыментатар" не ведаю, але думаю, што не на шмат больш.