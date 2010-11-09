Пенсионер считает, что деньги, якобы присланные заграничными внуками на лекарства, он потратил с толком—попытался избавить машину от ржавчины. Стоит ли гордиться таким неординарным дедом, и достоин ли его поступок похвалы? Мнения корреспондентов газеты разделились.

Игорь МАТЕЛЕНОК:

Лишь бы дед не "соржавел"

—Считаю, что пенсионный возраст—самое время для безумств. Лишь бы человек не сидел без дела и не "ветшал", словно утилизированный автомобиль. Пожилой латыш неплохо придумал, как скоротать время. Утопил "немца" в газировке, выложил видео в Интернет и стал звездой You Tube. Будь он моим дедом, я бы им точно гордился.

Судя по комментариям, многие ошибочно считают героя необычного ролика сумасшедшим, мол, деньгами сорит. А как же губительное для организма свойство лекарств? Столько случаев, когда больных кормят антибиотиками—а им становится только хуже. Дедуля знает толк в жизни. Он понимает, что важно двигаться, получать адреналин, а не глотать пилюли по указке внучат и покорно ждать смерти.

Да, на подобные развлечения уходят бешеные деньги. Соседи крутят пальцем у виска. Какая разница? Главное—жить в свое удовольствие и в 73 года чувствовать себя 20-летним.