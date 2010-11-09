В СЛУЖЕБНОЙ "Ниве" райотдела по чрезвычайным ситуациям собралось четверо. Здесь и спасатель, и участковый инспектор, и специалист по работе с семьей и детьми… В общем, люди не случайные, знающие местность и контингент ее населяющий не понаслышке.

Рейд мало напоминал поход по давним знакомым. Домочадцы встречали нас по-разному холодно. В Малой Ковалевщине молодая мама дверь не открыла, затоившись, что ее нет. С недоумением глядел на нас некий двоюродный брат мужа загулявшей хозяйки дома в Пестунах. Феофан (имя изменено) попросил участкового инспектора Сергея Касимовского привезти свояченицу с попойки, а то ему надоело сторожить чужую жилплощадь.





—Я ее свяжу, если буянить начнет,—храбрится, рассматривая пол.—Когда не пьет, бывает, падает и вся трясется. Пена изо рта хлещет. Я ложку алюминиевую хвать—и в зубы ей, а то язык еще откусит.

Заведующая отделом по работе с семьей и детьми районного социально-педагогического центра Наталья Сятковская пояснила, что у сельчанки трое детей (их забрала сестра), муж сидит в тюрьме. Где-то по соседству жила мать девушки, помогала ей справиться по хозяйству и забирала к себе малышей. Но этим летом родного человека не стало. Дочь пошла по кривой дорожке—увлеклась спиртным. Сейчас стоит вопрос об изъятии детей.





ВО МНОГИХ других семьях ситуация немногим лучше. Босые малыши бегают по грязному полу, ковры устланы мусором, отговорки типичные—как раз сегодня затеяли уборку.

Инспектор инспекции пожарного надзора и профилактики райотдела по чрезвычайным ситуациям Олег Перепечаев попросил взрослых устранить нарушения, которые выявил во время осмотров. У кого-то половик лежит впритык к топке и неисправен пожарный извещатель. Кто-то запустил печку так, что дотронься—и глина с нее посыпется. Родителям вручили информационные буклеты.