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Акцыя МНС "За бяспеку разам" на Міёршчыне ідзе поўным ходам

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Акция МЧС "За безопасность вместе" на Миорщине идет полным ходомАкция МЧС "За безопасность вместе" идет полным ходом. Спасатели вместе с представителями других заинтересованных служб посещают и дома "соповцев"—так называют тех, кто находится в социально опасном положении. В Миорском районе 72 такие семьи. В рискованном положении более ста детей, чьи родители пьют, дебоширят и устраивают в домах алкопритоны. Корреспондент районной газеты поучаствовал в одном таком рейде по деревням Миорского сельсовета. 
 
Акция МЧС "За безопасность вместе" на Миорщине идет полным ходомВ СЛУЖЕБНОЙ "Ниве" райотдела по чрезвычайным ситуациям собралось четверо. Здесь и спасатель, и участковый инспектор, и специалист по работе с семьей и детьми… В общем, люди не случайные, знающие местность и контингент ее населяющий не понаслышке. 
Рейд мало напоминал поход по давним знакомым. Домочадцы встречали нас по-разному холодно. В Малой Ковалевщине молодая мама дверь не открыла, затоившись, что ее нет. С недоумением глядел на нас некий двоюродный брат мужа загулявшей хозяйки дома в Пестунах. Феофан (имя изменено) попросил участкового инспектора Сергея Касимовского привезти свояченицу с попойки, а то ему надоело сторожить чужую жилплощадь.

Акция МЧС "За безопасность вместе" на Миорщине идет полным ходом—Я ее свяжу, если буянить начнет,—храбрится, рассматривая пол.—Когда не пьет, бывает, падает и вся трясется. Пена изо рта хлещет. Я ложку алюминиевую хвать—и в зубы ей, а то язык еще откусит. 
Заведующая отделом по работе с семьей и детьми районного социально-педагогического центра Наталья Сятковская пояснила, что у сельчанки трое детей (их забрала сестра), муж сидит в тюрьме. Где-то по соседству жила мать девушки, помогала ей справиться по хозяйству и забирала к себе малышей. Но этим летом родного человека не стало. Дочь пошла по кривой дорожке—увлеклась спиртным. Сейчас стоит вопрос об изъятии детей. 

Акция МЧС "За безопасность вместе" на Миорщине идет полным ходомВО МНОГИХ других семьях ситуация немногим лучше. Босые малыши бегают по грязному полу, ковры устланы мусором, отговорки типичные—как раз сегодня затеяли уборку. 
Инспектор инспекции пожарного надзора и профилактики райотдела по чрезвычайным ситуациям Олег Перепечаев попросил взрослых устранить нарушения, которые выявил во время осмотров. У кого-то половик лежит впритык к топке и неисправен пожарный извещатель. Кто-то запустил печку так, что дотронься—и глина с нее посыпется. Родителям вручили информационные буклеты.
 
Контроль за состоянием дел в этих семьях рейдом не закончится. О результатах визитов непременно узнают в школах и детских садах, куда определены дети из неблагополучных семей. И далее уже социальные педагоги и психологи будут следить за ответной реакцией на замечания комиссии.

Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото автора.


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» Акция "За безопасность вместе"
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