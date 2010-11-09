ДОСЛОВНО цитирую все письмо:
"Мы, жильцы 2-этажных домов по улице Коммунистическая внимательно прочитали статью в районке от 1 октября 2016 года, где автор "забыл" поставить запятую в нужном месте. Мы согласны, что улица центральная и должна быть красивой. Но, уважаемая комиссия, вы забыли заглянуть в квартиру к этой 84-летней женщине. Она таскает воду с улицы из колодца, отапливает квартиру дровами или брикетом, и в туалет ходит за 50-100 метров. И так живет не только она, а целых 10 домов с обеих сторон улицы Коммунистическая.
Есть еще дома, где ходят за водой в колонку через дорогу, зимой в гололед, а летом—через поток машин. Значит, нашим "олигархам" сделают стоянки для машин, а мы так и должны жить в полухолодных ветшающих квартирах, таскать воду и дрова на второй этаж. У нас есть тротуары и незачем их ломать. И березки никому не мешают.
Конечно, ливневая канализация—это хорошо, но может сначала привести в порядок жилые дома-"хрущевки". Если нет денег в бюджете у райисполкома, то можно сделать сообща. Сельхозтехника предоставила бы технику, ЖКХ обеспечит трубами и райисполком—остальным. Это, конечно, наше мнение. А потом бы и улицу расширяли. И никому бы не было обидно. Ответа на поднятые вопросы ждем уже 30 лет.
6.10.2016. По поручению жильцов "хрущевок" по ул. Коммунистической Синкевич Г.Л."
ОТПРАВИЛСЯ с письмом нашей читательницы в райисполком к заместителю председателя, который курирует вопросы проектирования и строительства, Леониду ЛЯСОВИЧУ. Он ответил:
—В ходе изучения данного вопроса унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Миорского района установлено наличие технической возможности подключения указанных выше жилых домов к городской системе водоснабжения. ЖКХ готово выполнить данный вид работ при условии оплаты жильцами всех видов проектно-изыскательских работ, а также монтажа внутренних сетей водоснабжения.
Однако, по словам зампреда Леонида Ивановича, жильцам сначала необходимо собраться и вместе изучить вопрос готовности подключения к системе водоснабжения на предложенных условиях каждого из жилых домов. Обратиться в организацию, которая занимается изготовлением проектно-сметной документации, получить заключение экспертизы и заключить договор с жилищно-коммунальным хозяйством на проведение работ по подключению к системе городского водоснабжения.
В конце нашей беседы чиновник добавил:
"Выполнение работ по монтажу наружных сетей водоснабжения (прокладка водопровода, устройство колодцев) возможно за счет средств бюджета".
Фота вуліцы Камуністычнай для ілюстрацыі.
Игорь МАТЕЛЕНОК.