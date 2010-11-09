ДОСЛОВНО цитирую все письмо:

"Мы, жильцы 2-этажных домов по улице Коммунистическая внимательно прочитали статью в районке от 1 октября 2016 года, где автор "забыл" поставить запятую в нужном месте. Мы согласны, что улица центральная и должна быть красивой. Но, уважаемая комиссия, вы забыли заглянуть в квартиру к этой 84-летней женщине. Она таскает воду с улицы из колодца, отапливает квартиру дровами или брикетом, и в туалет ходит за 50-100 метров. И так живет не только она, а целых 10 домов с обеих сторон улицы Коммунистическая.

Есть еще дома, где ходят за водой в колонку через дорогу, зимой в гололед, а летом—через поток машин. Значит, нашим "олигархам" сделают стоянки для машин, а мы так и должны жить в полухолодных ветшающих квартирах, таскать воду и дрова на второй этаж. У нас есть тротуары и незачем их ломать. И березки никому не мешают.

Конечно, ливневая канализация—это хорошо, но может сначала привести в порядок жилые дома-"хрущевки". Если нет денег в бюджете у райисполкома, то можно сделать сообща. Сельхозтехника предоставила бы технику, ЖКХ обеспечит трубами и райисполком—остальным. Это, конечно, наше мнение. А потом бы и улицу расширяли. И никому бы не было обидно. Ответа на поднятые вопросы ждем уже 30 лет.

6.10.2016. По поручению жильцов "хрущевок" по ул. Коммунистической Синкевич Г.Л."