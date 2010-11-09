ПОЯВЛЕНИЕ на стройплощадке инспектора инспекции надзора профилактики Миорского райотдела по чрезвычайным ситуациям Владимира Рачицкого как всегда для всех стало неожиданностью. Так повелось, что о своих визитах он для пользы дела не предупреждает. У бытовок встречает бригадир строительной организации "Капиталдревпродукт" Алексей Сятковский. Кладет молоток в ведро и идет к нам.

—Сегодня вшестером возводим каркас второго этажа дома №6,—объясняет он.— Наша времянка оборудована огнетушителями. Кустарными электроприборами и печками не пользуемся.





Словам верим, но спешим удостовериться в искренности собеседника воочию. Алексей Валентинович ведет, пожалуй, в самый красивый на площадке вагончик. Он облицован декоративной древесиной и больше похож на маленький дом со всеми удобствами. Правда, внутри все строго по-деловому—посреди помещения большой стол, вокруг него—лавы. На подвесной тумбочке стоит микроволновка, чайник. Заряжается от розетки чей-то телефон. Обогреватель имеется, но выключен.

Как ни пытался найти что-то самопальное, так и не нашел.





—ОГНЕТУШИТЕЛЬ где?—интересуюсь с подозрением. Бригадир показывает аж два аппарата с огнетушащим веществом массой восемь килограммов. Спасатель итожит, что нарушениями бытовка не грешит. Вернее, их здесь нет вообще.

Отчаявшись, следую во двор. Через пару минут здесь собираются шесть рабочих строительной организации "Капиталдревпродукт" и инспектор Владимир Рачицкий проводит для них инструктаж.

Хотелось бы заглянуть и в другие бытовки. Кажется, некоторые из них не самые положительные в плане соблюдения требований пожарной безопасности. Как, например, близстоящий вагон, из стены которого торчит труба. Но, увы, все соседские бытовые помещения в этот день были почему-то закрыты. Да и хозяев от других подрядчиков (им принадлежат передвижки) мы тоже не встретили. Но Владимир Павлович уверяет:





—Мы непременно вернемся. Опыт показывает, что проверки не проходят даром. В августе во время внепланового месячника по охране труда в одной из этих бытовок мы обнаружили просроченный огнетушитель. Еще один использованный стоял без давления.

В ТЕМУ: На стройплощадках близ каждой из бытовок должны быть оборудованы места для курения со специальными урнами для окурков и табличкой. Близ проверяемой бытовки мы такой площадки не нашли. Рабочие уверяют, что некурящие. Как говориться, не пойман—не вор.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

На место событий подоспел и скептически настроенный корреспондент районной газеты.