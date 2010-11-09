Но есть в статье и горькая для дисненцев правда.

При всём профессионализме при обрисовке проблемы "СКВЕРного" парка (он действительно по охвату территории больше походит на сквер, если бы не дубы), чувствуется всё же взгляд городского человека, привыкшего к газонам, выбритым наголо лужайкам. Я же смотрю на все эти "недостатки" нецивилизованного парка, равно как и на пасущихся здесь коров, овец или коз совсем другими глазами…

30 лет наблюдаю парк над Дисёнкой. Травы, лютики, сенокосы, дубы, птицы и реки—целых две. С парка на эти реки открывается богатая панорама. Природа здесь такая, что мне, простите за дремучесть, и в голову не придёт назвать грязь на парковой дорожке чем-то неподобающим. Всё естественно. А в грязи-то можно ещё и осколочки небесной сини увидеть! И ещё скажу в защиту естественности парка: естественность в Европе, пресытившейся всякими дизайнами и устроениями "под стиль", сейчас ценится больше. Нужно, чтобы был и разросшийся куст для соловья, и гроздья лебеды для мелких птиц, и дупло для скворца, синицы или крохаля. А насчёт человеческого участия…





Происходит в нашем парке какое-то нелепое чередование строительства и разрушения, возведения новых построек и… опять разрушения. Ясно видится картина и небрежения захожих и заезжих молодцев (мусор, появляющиеся свалки), и простого городского безденежья. Мусор, кстати, пришёл в парк именно с приходом "культуры" (скамеек, беседок и прочего).





А ведь Николай Маркевич со своей командой и устроениями—герой у парка не единственный. Он только последний, что, однако, нисколько не умаляет его заслуг. Просто… просто о предыдущих героях, как водится, быстро забыли. И потому мне хочется исправить эту всеобщую оплошность.





Зачинателем "паркового дизайна" (в наш век) была Ольга Мороз, бывший председатель Дисненского горсовета. Человек, охваченный духом преобразования, сама бросалась на амбразуру больших дел, выступала с инициативами, участвовала и побеждала в международных проектах.

В 2005 году благодаря Ольге Александровне Дисна становится первым городом в Беларуси (наряду с Минском), который принимает участие в международном проекте Программы ООН по устойчивому развитию. Главный приоритет возрождения дисненского края—туризм. У хозяйки города созревает решение вернуть былую привлекательность и славу старому дисненскому парку.





В 2006 году под её началом здесь закипела большая работа. Появляется великолепная беседка, которая вносит в пространство парка нотку тургеневской светлой грусти. Создаётся площадка для выступлений артистов с рядами скамеек для зрителей. Так живописно утопают эти скамейки осенью в листве клёнов! Приходи, предавайся мечтам, черпай вдохновение. Строится ладья под парусом, клумба, асфальтируется дорожка (правда, не до конца). Помощь оказывают предприятия КСМ, лесхоз, служба ЖКХ, частный предприниматель Владимир Новицкий. Так, справились без особых денег и своими силами.





20 сентября 2006 года парк встречает гостей—рекламный тур, состоящий из представителей европейских турагенств и средств массовой информации. Парк в этот день представляет собой музей под открытым небом: на всей протяжённости его главной аллеи развешены фотографии старинной Дисны под общим названием "10 шагов истории".





Потом были проекты. 2009 год—проект БелЛа-Двина. Обустраивается зона отдыха на мысе: стенд с фотокрасотами Дисны и информацией, новая беседка с дубовыми столами и скамейками, мангал. И снова интересные встречи. Гости на байдарках из Полоцка, родоначальники проекта, приплыли к дисненскому мысу (место соединения двух рек), где их встречали администрация города, горожане, школьники. Потом известный археолог, исследователь дисненских древностей, Марат Климов останавливался здесь со своим отрядом. Оценили заботу об отдыхе и местные жители.





2010 год. Ольга Александровна— победитель нового проекта ООН. В парке появляется беседка нового вида, скамейки с урнами, контейнеры для сбора мусора, туалеты.

Мороз О.А. первая, кто обратил внимание и организовал работы по очистке береговой линии рек Зап. Двина и Дисна в зоне парка и возле него (именно вдоль этой линии проходила когда-то знаменитая городская Набережная). До сих пор в этих местах поддерживается порядок.

Сейчас Ольга Александровна не ходит в парк. Призналась, что пришла однажды, увидела, что почти все её начинания уничтожены, ушла, заплакав.





Отдельные граждане города тоже не мирились с беспорядками. Через парк проходит ежедневный путь на остров и с острова жительницы Дисны Нина Кобяк, Однажды устроители ночного пикника оставили на мысе большой бедлам. Взяла Нина Петровна мешок и стала убирать брошенное пиршество. А потом дальше, дальше двигалась замусоренными тропами и не заметила, как прошла весь парк. Подобное—и с другими участниками—происходило не однажды.





В 2013-2015 годах по инициативе городской администрации и под руководством нынешнего мэра города Александра Качана проводились субботники по уборке береговой линии реки Дисна, в зону которой входит и парк. Был вычищен самый обрывистый участок Дисёнки с многолетней свалкой. И здесь очень кстати сказать об "энтузиазме" горожан. Перед субботниками были развешены объявления, однако привлекли они к общему делу очень мало народу: всё досадно прошло мимо сознания большинства как бы сознательных граждан.

Дорожка парка, единственная беседка, начиная с 2013 года, убирается постоянно дворниками ЖКХ. Но проблема в том, что так же постоянно и замусоривается. Вот и попробуй реши, явившись эдаким заезжим гостем в парк, ведётся тут хоть какая-то работа по наведению порядка или нет. Но в последнее время, несомненно, парк выглядит значительно чище, чем раньше. Заслуга в этом принадлежит, несомненно, и девчатам ЖКХ (они-то делают это постоянно) и отряду во главе с Николаем Маркевичем (сама молодёжь подключилась к уборке, не станет же она попирать чистоту, созданную своими руками).





Однако, к сожалению, пока далеко не всё в реалиях нашего мира можно решить одним энтузиазмом. У парка есть трудно разрешимые проблемы, как то: нет возможности поставить круглосуточную охрану, чтобы предупредить варварство, нет средств доасфальтировать дорожку. Но, как считают люди неравнодушные, бдящее око участкового, патруль дружинников(?) были бы кстати. Хоть иногда.

Хотите знать, каким образом обеспечивался порядок парку 100 лет назад, когда он ещё назывался Александровским бульваром? Думаю, догадываетесь. Очень просто. Его территория была ограждена, а у высоких ворот стояла сторожка. Вход для посетителей открывался только в определённое время. Выходит, рано отменили ограды и запоры.





Если говорить о мусоре, то бедствие в этом отношении касается не только парка. На нашей совести две несанкционированные свалки, замусоренные кусты и канавы окрестностей.

Мне тоже хочется видеть большую сплочённость горожан в деле наведения порядка в парке и городе. Мэру города при попытке привлечь к уборке помощников не раз приходится сталкиваться с переводом стрелок: "Мы не будем, пусть ЖКХ!" А о чём, дорогие дисненцы, говорит такой факт: весной этого года улицу Ленина (а она у нас центральная, к тому же длинная) убирал один(!) человек— старейшина улицы пенсионерка Ганебная Ядвига Петровна? Выводы сделайте сами. Что касается меня, то есть у меня свои любимые места, которые я убираю, не дожидаясь помощи по той же причине: дождаться трудно.

Дисненский парк многими любим—за тенистую аллею, за лёгкий берёзовый ветер, за молчаливую, тяжёлую стать вековых дубов и, может быть, именно за эту самую… заброшенность.