Скоро улица Коммунистическая

в Миорах предстанет в новом обличье. Прежде всего, перемены затронут дворы многоквартирных домов "хрущевской" поры. Здесь решится вопрос о сносе обветшалой самовольной застройки. Сараи мало того, что пожароопасные, так еще и портят городской пейзаж. Но, увы, "хэппи-энд" в этой истории

весьма далек… Почему так, а

не иначе, разбирался наш

корреспондент

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ВО дворе "хрущевки" №24, и не только— трущобный мини-поселок. Десятки маленьких сараев построены самовольно еще в советское время как бы в дополнение к невместительной казенной подсобке. Благо, что тогда кустарных строителей власти якобы не замечали.

После распада СССР участки, по словам жильцов, они приватизировали. Но примитивные строения все больше ветшали. Говорят, что здесь разводили свиней, кур и прочую живность. В четырех самопальных стенах всегда хватало места для хранения овощей с приусадебных участков, закаток и дров.





Дом старого типа, коих на Коммунистической предостаточно, 16-квартирный. Подвал отсутствует, здание не подключено к водопроводу, канализации и теплоцентрали. Зато в каждой семейной обители своя печка. Ежегодно запасайся топливом—и жить можно. Кто-то даже сложил метровый кругляш из поленьев у себя под окном.





ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя райисполкома, курирующий вопросы проектирования и строительства, Леонид Лясович еще на подходе к ретро-двору предупредил, что увиденное может шокировать. Позже стало понятно, что имел ввиду. Куда ни глянь—то сарай лежит на боку, то стены гнилые в дырках. В одном из строений стоит газовый баллон, от которого трубка уходит куда-то в глубь трухлявой перегородки. Рядом чуть ли не впритык—сгоревший дровяник соседского подворья, который, должно быть, появился значительно позже трущоб. Хорошо, что огонь не перекинулся сюда, а то взлетел бы на воздух весь самовольный "кооператив". председателя райисполкома, курирующий вопросы проектирования и строительства, Леонид Лясович еще на подходе к ретро-двору предупредил, что увиденное может шокировать. Позже стало понятно, что имел ввиду. Куда ни глянь—то сарай лежит на боку, то стены гнилые в дырках. В одном из строений стоит газовый баллон, от которого трубка уходит куда-то в глубь трухлявой перегородки. Рядом чуть ли не впритык—сгоревший дровяник соседского подворья, который, должно быть, появился значительно позже трущоб. Хорошо, что огонь не перекинулся сюда, а то взлетел бы на воздух весь самовольный "кооператив".

Старший инженер Миорского райотдела по чрезвычайным ситуациям Петр Мяделец рассказал, какими еще нарушениями грешно это место:

—Некоторые воздушные электролинии проложены без несущего троса. Местами провода соприкасаются друг с другом. Сараи построены скученно и между ними не соблюдены противопожарные разрывы. Здания стоят впритык, а значит, в случае чего, вспыхнут моментально, как куча хвороста.

ВДОБАВОК, прохаживаться босиком по проходам между хлевами не советовал бы никому. Стеклянные бутылки из-под водки и вина, словно затаившиеся гиены, изувечат ноги, только отвлекись. Сам позже вытаскивал острый осколок из подошвы. Притом, где спиртное—там и сигарета. А курить здесь будет либо пьяный, либо беспечный.

В любом случае, советские развалины портят центральный вид города. С ними нужно что-то делать. Такого мнения придерживается райисполком, но некоторые жильцы дома против сноса. Например, пенсионерка Мария Суравьева не знает, где ей сложить поленья. А 84-летняя Татьяна Антаненок хранит в хозпостройке старые тазики и бочки для квашения капусты. Выкидывать посуду жалко, а пристроить—некуда.





Спасет ли сараи некая, на мой взгляд, мифическая приватизация участков, о которой говорят отдельные хозяева? Начальник землеустроительной службы районного исполнительного комитета Елена Шевченок посмотрела на ситуацию с точки зрения буквы закона.

—Право собственности на надворные постройки в данном случае не предусмотрено земельным законодательством,—вводит в курс дела специалист. —В собственности у граждан находятся лишь квартиры, которые расположены в многоквартирных жилых домах. А самовольное строительство на самовольно занятом участке грозит административной ответственностью.

А ЧТО делать, если и правда до появления кодекса Республики Беларусь о земле до 1999 года выдавались жильцам на руки какие-либо решения о предоставлении земельных участков во дворах?





—В таком случае стоит обратиться к нам. И мы рассмотрим возможность узаконивания документов, которые имеются у граждан,—отвечает Елена Геннадьевна.





Работа по сносу обветшалых сараев возле многоквартирных домов на улице Коммунистической продолжится. В течение следующей недели жильцы двухэтажки №24 получат по почте предписания, по которым должны будут за три недели разобрать свои кустарные хозпостройки. Если в течение этого времени хозяева не приступят к демонтажу, за него возьмутся работники жилищно-коммунального хозяйства за счет владельцев.

В ТЕМУ: В государственном предприятии "Управление капитального строительства Миорского района" рассказали, что есть проект по капремонту улицы Коммунистической. По нему здесь в ближайшем будущем планируется расширение автомобильной дороги и строительство парковок возле каждого магазина. С обеих сторон улицы появятся тротуары с бордюрами. В центре города вместо канав оборудуют железобетонные лотки. Кроме всего прочего, Коммунистическая станет самой светлой улицей в райцентре. Проезжую часть оснастят энергосберегающими светодиодными светильниками. Проект стоит в общей сложности 2 миллиона деноминированных рублей.



Игорь МАТЕЛЕНОК.



