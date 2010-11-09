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В Дисне есть свой "Бермудский треугольник"

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У Дзісне ёсць свой "Бярмудскі трыкутнік"Как ни странно, в Дисне есть свой "Бермудский треугольник". Таинственное место, где былые красота и величие превращаются в ничто—городской парк на берегу Западной Двины. Кануло в Лету и действительное название рощи "Александровский бульвар", и клумбы с цветами, и аттракционы… Остались лишь вековые дубы, которым все ни по чем, и могила комсомольца Захарченко. Корреспондент отправился в старинный безлюдный сквер. Послушал тишину и… встретился с коровой. 
 
У Дзісне ёсць свой "Бярмудскі трыкутнік"Постапокалиптический бурьян 
Дисненский парк—зрелище не из приятных. По крайней мере, так считают многие местные жители, которых встретил по дороге, и журналисты из интернет-портала "TUT.BY". Еще в апреле корреспондент информационно-развлекательного ресурса Татьяна Матвеева побывала в Дисне. После этого визита вышел репортаж "Самый маленький город Беларуси, где что ни шаг—то памятник. Пять причин побывать в Дисне". Татьяна пишет: "Если идти вдоль набережной Двины, можно попасть в местный парк. Он тоже почему-то входит во все туристические путеводители. Но мы так и не поняли, в чем "фишка". Выглядит парк, как нам показалось, довольно уныло и заброшенно". Девушка подтвердила увиденное красноречивой фотографией. Отправляюсь проверить, а то мало ли "фотошоп". 

У Дзісне ёсць свой "Бярмудскі трыкутнік"Спустя полгода картина чуть-чуть изменилась. У входа в сквер появился шлагбаум, намертво приваренный к основанию. Путевой указатель на декоративном стволе дерева и беседку кто-то выкрасил в ярко-желтый цвет. То, что находится дальше, если двигаться вглубь аллеи, снимок не "захватил". Да и слава Богу. 

Через двадцать метров асфальтированная дорожка переходит в труднопроходимую топь с горой битых кирпичей сверху. Кругом—постапокалиптический бурьян. На территории парка детская спортивная площадка с ржавыми турниками и качелями тоже поросла травой. На стадионе пасется корова. Пахучие "мины" разложены по всему полю. Выйти отсюда невредимым практически невозможно.  

Чья хата с краю?
Теперь понятно, почему на детской площадке не играют дети и парк такой безлюдный. Редкий романтик-экстремал пойдет сюда. Но ведь кто-то подновляет беседку, косит траву у входа. Удалось найти "зачинщинка" субботников на территории сквера. Машинист насосных установок 4-го разряда на линейной производственно-диспетчерской станции "Дисна" Николай Маркевич сплотил вокруг себя молодежь и за полгода провел семь встреч по наведению порядка. 

По словам Николая, школьники, студенты и молодые специалисты обкосили берег Двины, вырубили все кусты. Разобрали фундамент от старого здания при въезде в парк. Из камней и кирпича заложили ямы на пути к беседке. Взялись благоустраивать рощу. Но до детской площадки пока не добрались— средства и свободное время ограничены.

—За свой счет покупаем краску, кисточки, топливо,—делится парень.— Приносим бензопилы и газонокосилки. Кто может, пригоняет технику для вывоза мусора. Мы просили помощи у работников Дисненского производственного участка жилищно-коммунального хозяйства, у администрации города. Но, судя по всему, их наши заботы не особо интересуют. 

У Дзісне ёсць свой "Бярмудскі трыкутнік"По-другому видит ситуацию начальник Дисненского производственного участка Миорского ЖКХ Алина Бухаловец. Она говорит:
—На территории парка регулярно наводим порядок. Обкашиваем, вырубаем кусты вместе с бригадой жилищно-коммунального хозяйства по заготовке леса, подметаем, раз в неделю опорожняем мусорный контейнер. Нам на подмогу приходит местная молодежь.  Парни и девушки устраивают здесь субботники. Мы в свою очередь предоставляем энтузиастам транспорт для отвоза мусора, привозим необходимые стройматериалы. Например, за наш счет сделаны скамейки из дерева и бетона, которые стоят в парке на берегу Западной Двины.
Как утверждает специалист, в Дисне за чистотой на улицах и в парке следят три дворника. Объем работы большой, слишком мало рабочих рук. Хотя, после окончания отопительного сезона помогают справиться машинисты городской котельной жилкомхоза.

Кладбище в тени императорских дубов 
В чьих словах истины больше, сказать сложно. Однако известно точно лишь одно: необходимо объединиться, чтобы сохранить историческое прошлое. 

По словам местного краеведа Петра Боговича, сквер появился в 19 веке в честь  императора Александра ІІ. Здесь в тени развесистых дубов беседовали о политике и личном городские чиновники и местная интеллигенция. Дамы гуляли с кавалерами по аллеям вдоль клумб. Шумели аттракционы и играл духовой оркестр (таких в Дисне было три).

Роща стала увядать после революции 1917 года. А во время Великой Отечественной войны здесь немцы устраивали расстрелы и массовые захоронения. 
P.S. Немало слышал про дисненских "патриотов", которые лишь на словах готовы перевернуть город вверх дном. Так не объединить ли вдобавок силы тех, кто уже действует, с теми, кто лишь говорит? 
 
В ТЕМУ:
Рядом с городским парком есть пустырь, который во время весенних паводков на Западной Двине регулярно затапливает. После Великой Отечественной войны домов здесь никто не строил—нет смысла. Зато земля в этом месте весьма плодородная. Местные власти разрешили горожанам засадить равнину огородами. 

Позже в городской администрации задумали сделать стадион, поэтому участки для посадки овощей пришлось у огородников забрать. На стадионе долгое время занимались дети из Дисненской школы-интерната. Ее не так давно закрыли, потому что появилась идея создать дома семейного типа. Стадион начал приходить в запустение и сейчас там стихийное пастбище. 

Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото автора.


 

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