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Паток Даугаўпілска-Міёрскіх "скарбаў"

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Даугавпилско-Миорский поток "сокровищ"В музеях районного краеведа Витольда ЕРМАЛЕНКА новые экспонаты времен Первой мировой войны. Среди них необычная стеклянная фляжка русской армии с таинственными инициалами производителя "Я.Х.", немецкая чернильница из стекла и редкая бутылочка от одеколона из фашистского Кельна…
 
Вещи старины привез в Миоры давний латвийский друг Витольда Антоновича Николай Павлович. Он живет в Даугавпилсе в квартире, где нет возможности складировать любопытные находки. Поэтому регулярно ими делится с районной экспозицией: привозит сам, либо передает через знакомых.
  
Из недавних презентов также металлическая баночка от крема из немецких окопов, кусочек цинковой коробки от патронов, на которой сохранилась цифра "1915". Миорского историка особенно заинтересовала потертая фотография с унтер-офицером российской армии и его молодой невестой.

—Предполагаю, что жених—участник обороны Двинска (Даугавпилса) в 1917 году. Во время короткого отпуска женился на любимой девушке,—делится соображениями Витольд Ермаленок. 

Но это не все, что подарил зарубежный энтузиаст-краевед. Музей книги и печати пополнит его лестовка (предмет староверов, которым они пользовались во время молитвы Богородице), молоточек каменщика-печника начала 20-го века… Перечислять достаточно долго. 
Если верить Витольду Ермаленку, в четырех его музеях хранится более 30 тысяч экспонатов. 

Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото из архива.


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