Напоминаем, что приниматься налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц будут в режиме, предусмотренном приказом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 17.04.2015 № 47, т.е. в рабочие дни с 8.00 до 19.00, а также 18 и 25 февраля с 9.00 до 13.00.

Физические лица обязаны до 1 марта предоставить декларацию по подоходному налогу, если в 2016 году получили доход в следующих случаях:

1. Доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества:

1.1. продажа или иное возмездное отчуждение в течение 2016 г. транспортных средств:

- второго и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3500 кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического транспортного средства;

- одного и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3500 кг (например, грузового автомобиля);

- одного и более автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восьми (например, автобуса).



1.2. продажа или иное возмездное отчуждение в течение 2016 г. объектов недвижимости:

- в течение пяти последних лет, т.е. с 2012 г. по 2016 г., более одной квартиры, более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии), более одной дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража, более одного машино-места, более одного земельного участка, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество);

- продажа незавершенного законсервированного капитального строения с назначением—здание неустановленного назначения.

Налоговая декларация за 2016 г. представляется в налоговый орган по месту постановки на учет по установленной форме на бумажном носителе лично или через представителя, в виде почтового отправления с описью вложения или передана с помощью программных и технических средств не позднее 1 марта.

Бланк налоговой декларации можно получить в налоговом органе, скачать на сайте Министерства по налогам и сборам www.nalog.gov.by .



Жанна ПЕТРАКЕВИЧ, начальник отдела контроля

за юридическими и физическими лицами.