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Суб'ектам гандлю Міёрскі райвыканкам нагадвае

Субъектом торговли Миорский райисполком напоминаетМиорский районный исполнительный комитет напоминает, что в соответствии с пунктом 24 Положения о Торговом реестре Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.12.2014 № 1227 (далее—Положение), субъект торговли обязан ежегодно до 1 апреля представлять в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в Торговый реестр, с указанием сведений о розничном, оптовом товарообороте за предыдущий финансовый год.


Таким образом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную и (или) оптовую торговлю, необходимо в период с 1 января до 1 апреля 2016 года представить в местные исполнительные и распорядительные органы сведения о товарообороте за 2016 год.


Сведения о товарообороте указываются в тысячах белорусских рублей в заявлении о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в Торговый реестр, по каждому розничному и оптовому торговому объекту, интернет-магазину, по каждой форме розничной торговли, осуществляемой без (вне) торговых объектов, оптовой торговле без торговых объектов.


Формы заявлений о внесении сведений в Торговый реестр установлены постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 24.12.2014 № 41 "О мерах по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1227" (в редакции постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 14.12.2016 № 44 и размещены на официальном сайте Министерства торговли www.mintorg.gov.by (рубрика "Торговый реестр", подрубрика "Заявления на включения").


Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 30 Положения в случае установления недостоверных сведений, содержащихся в Торговом реестре, местный исполнительный и распорядительный орган выносит субъекту торговли, субъекту общественного питания, администрации торгового центра, администрации рынка предписание об устранении (изменении) недостоверных сведений в Торговом реестре.


В случае невыполнения субъектом торговли, субъектом общественного питания, администрацией торгового центра, администрацией рынка предписания об устранении (изменении) недостоверных сведений в Торговом реестре в установленный в предписании срок местный исполнительный и распорядительный орган вправе принять решение об исключении сведений из Торгового реестра.


Кроме того, статьей 23.16 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за непредставление должностным или иным уполномоченным лицом или индивидуальным предпринимателем в установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных материалов, подлежащих представлению в соответствии с законодательством, либо представление таких документов, отчетов, сведений или иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.


Отдел экономики
Миорского райисполкома.

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ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Приняты решения
» Официально
» Приняты решения
» Решение от 29 декабря 2012 г. № 138
» Приняты решения
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