Дети носят маски и исполняют роли только на Новый год. А в повседневности у них не наигранные эмоции: смеются, когда весело, восторгаются, если что-то очень нравится. Не стесняются и действуют спонтанно, не задумываясь, что их неправильно поймут или осудят. Не боится быть предельно откровенным, показаться чувственным при виде лёгкой, как бабочка, детской радости руководитель нашего района.

Лицо у него открытое. Взгляд дружелюбный. От крепкой величавой фигуры веет надёжностью. Уже с первых секунд общения Игорь Валерьевич располагает к себе юные сердца. Если председатель райисполкома неравнодушен к детям, можно ли усомниться в его заинтересованности, чтобы каждый ребёнок на Миорщине чувствовал себя счастливым? Залог такого успеха в желании, стремлении и трудолюбии всех взрослых. А Игорь

Кузнецов видит своей задачу создавать необходимые условия, чтобы зарабатывать и растить детей было комфортно на родной земле.

Игорь Валерьевич, каковы итоги 2016 года, всё ли задуманное удалось реализовать?

—Уходящий год особый, с него ведёт отсчёт новая пятилетка. Для нашего района старт выдался неплохим, хотя менее удачливым в определённых отраслях, нежели хотелось. Намолотили почти на 32 тонны меньше зерна, невысокая урожайность рапса. В то же время заготовили больше кормов, удалось достигнуть уровня прошлого года по производству молока. От реализации продукции хозяйства района получили 322 тысячи рублей прибыли при рентабельности 1,1%. Чистая прибыль составила 555 тысяч.



К большому сожалению, из-за отсутствия финансирования не удалось продвинуть строительство центральной районной больницы. А на площадке завода белой жести и холоднокатного проката следовали графику. Выполнен определённый объём работ, в том числе по инженерным коммуникациям. Создается также инфраструктура для предприятия. Введены в эксплуатацию первый восьмиквартирный дом, газораспределительная станция. Прошла госэкспертизу проектная документация на первоочередные объекты—центральную мастерскую и производственный корпус. Подписаны кредитные договоры и уже на счёт "ММПЗ-групп" поступили средства немецких банков. В феврале развернутся свайные работы.

В 2016-м шли к намеченным целям, хотели большего, но очередной кирпичик заложен в фундамент будущее нашего района.



Строительство металлопрокатного завода—самый крупный проект в Витебской области. Как новое предприятие повлияет на развитие нашего района?

—Производство белой жести позволит полностью закрыть потребность Беларуси в этом материале, которая составляет 30 тысяч тонн. Теперь эта продукция завозится в страну из-за рубежа. Завод планирует выпускать 150 тыс. тонн, значительная часть этого количества будет поставляться на экспорт. Белая жесть применяется при производстве упаковки для консервной промышленности, аэрозолей, лакокрасочных изделий и др.

Завод обеспечит нашему району на уровне 28,9 млн. евро в год налоговых поступлений, а это живительный ток для экономики Миорщины. Большое значение имеет создание свыше 500 рабочих мест. Есть надежда, что появится новый импульс для развития частного бизнеса в районе.



Будут ли на площадке задействованы наши строители?

—Основной застройщик—российское предприятие ООО "Метпромстрой". Генеральнай субподрядчик—белорусская компания "Стройторгсервис", по договорённости с которой в определённой работе примут участие наши строители, миорские и язненские мелиораторы. Выполнение проекта требует безукоризненного качества, самоотдачи в полную силу, выносливости и терпения. Как показывает практика, приезжие труженики не медлят: заступают на объект до рассвета и покидают за полночь. Важно, чтобы такому стилю и графику работы смогли соответствовать и остальные.

В целом, строительная отрасль переживает теперь непростое время. Дефицит объёмов работ создал условия жёсткой конкуренции. Право осуществлять проекты можно завоевать только безупречным качеством услуг, рвением отвечать требованиям времени. Чтобы сохранить рабочие места и производство, нужно учиться трудиться.



Что запланировано по благоустройству?

—Особое внимание будет уделено главной улице райцентра—Коммунистической. Отрезок от кинотеатра до магазина "Гурман" преобразится до неузнаваемости. Открытая система мелиоративного канала скроется под землю, появятся новые тротуары, переходы, парковочные места, камеры видеонаблюдения для контроля безопасности. Потребуют внимания фасады четырёх домов и общежития сельхозтехники. В надлежащее техническое, эстетическое и санитарное состояние комплексно предстоит привести и дворовые территории, сараи. Но в заботах о райцентре, нельзя забывать о селе. Не терпит отлагательств ремонт домов в Дисне и Язно, который также требует вложения немалых средств.



Со временем совершенно по-новому станет выглядеть спасательная станция. Запланировано улучшение инфраструктуры кинотеатра, спортивного комплекса "Миоры". Прекрасно известно, где в дождливую погоду на дорогах глубокие лужи, в каких переулках кромешная тьма. Безусловно, наши люди заслуживают лучшего, но все эти недостатки не из-за того, что руки не доходят. Добрые порывы сдерживает нехватка средств, как только копейка появляется, сразу вкладывается в нужные дела.



Продолжится работа по оптимизации учреждений образования и объектов физической культуры и спорта. За счёт высвобожденных средств в планах заменить окна в СШ №2 и №3, хотя бы частично—в детском саду №1, здесь же нужно утеплить стены с торцов. Требуют реконструкции пищеблоки, предстоит сделать и многое другое.



Благополучие региона невозможно без весомого вклада аграриев, с чего для них начнётся новый год?

—До 1 марта технику нужно привести в полную готовность к посевной кампании. Радует, что на весенне-полевые работы государство выделит кредитные средства. В январе-феврале нужно выкупить топливо, запастись удобрением. Как бы мы не сетовали на сложные климатические условия, на качество и количество будущего урожая непосредственным образом влияет подкормка.



Большие реконструкции в сельхозорганизациях не запланированы, предстоит только заменить оборудование в молочных залах на фермах сельхозпредприятий "Турково" и "Титово". Для достижения наилучших результатов по всем показателям нужно много и усердно трудиться.



Каким Вам видится 2017-ый. Что будет положено в его основу?

—Продолжится всё начатое по улучшению качества жизнеобеспечения людей. Будем, не переводя дыхания, строить, бороться за лучшее. "Сверлят" беспокойные мысли по поводу дальнейшей судьбы новой центральной больницы. Обещанного, к сожалению, не дождались. Обидно, что все усилия и старания продвинуть строительство оказались тщетны. Но есть моральные обязательства и чувство долга. Мне люди поверили, и я выполню обещанное любой ценой. Через пару лет она всё же примет своих первых пациентов.

В новом году предстоит ремонт инфекционного отделения, эту работу уже нельзя переносить "на потом". Из старого здесь останутся только стены. К концу 2017-га трудиться и лечиться можно будет абсолютно в новых условиях.



В связи с реорганизацией учреждений и предприятий, нет ли опасения, что в поисках трудовых мест многие вынуждены будут выехать в другие регионы?

—Все усилия направлены на то, чтобы численность нашего района не только сохранялась, но и прирастала. Для решения этой задачи строится металлопрокатный завод, будут появляться иные предприятия. Строители, медики, педагоги, аграрии, электрики, бухгалтеры—все найдут применение своим профессиональным качествам. Наконец, в наше время не проблема перепрофилироваться, получить дополнительное образование. Без работы никто не останется, но желание трудится честно, на общее благо, а не только на себя, зависит, лично от каждого.

Ваши пожелания жителям района в преддверии праздника…



—Самое главное, чтобы новом году все были здоровы, от работы получали удовольствие, в коллективе ощущали психологический комфорт, с радостью возвращались домой, где надёжный тыл, ждут и любят. Счастья всем, мира, добра и благополучия.

—И Вам, Игорь Валерьевич, всех благ. Спасибо за беседу.



Подготовила Наталия СТАНКЕВИЧ.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.