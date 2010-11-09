-являться в орган по труду, занятости и социальное защите по его приглашению для получения направления на работу (обучение), а при отсутствии приглашения—не реже одного раза в месяц в установленный день;-явиться на переговоры с нанимателем по вопросу о трудоустройстве в течение двух рабочих дней со дня выдачи органом по труду, занятости и социальной защите направления на работу;- возвратить в орган по труду, занятости и социальной защите в случае отказа нанимателя в трудоустройстве выданное направление на работу с указанием причины отказа, заверенное подписью уполномоченного должностного лица нанимателя и печатью организации;- информировать в течение двух рабочих дней орган по труду, занятости и социальной защите об изменении места жительства, о самостоятельном трудоустройстве (в том числе на временную работу), заключении гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности), наступлении иных обстоятельств, влекущих снятие с учёта безработных, прекращение, приостановку, выплаты пособия по безработице или снижение его размера;Граждане, направленные органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов, обязаны:-добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных программ;- постоянно участвовать в регулярных учебных занятиях;- выполнять требования учредительных документов учреждений образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка обучающихся.