-Новая статья в законе четко закрепляет обязанности граждан в области занятости населения. Установление обязанностей безработных позволит закрепить взаимоответственность службы занятости, нанимателей и граждан в решении вопросов трудоустройства. Кроме того, это увяжет выполнение обязанностей безработного с его правом на получение различных социальных выплат (например, государственной адресной социальной помощи, материальной помощи безработному и др.).-Законом предусмотрено сокращение максимального периода нахождения на учете в качестве безработных с 36 до 18 календарных месяцев—вдвое.-Женщины-матери, длительное время не работавшие в связи с уходом за ребенком до 3 лет, смогут участвовать в программе "Молодежная практика"—для закрепления трудовых навыков на практике. При этом нанимателям компенсируются затраты на оплату труда в пределах минимальной заработной платы. Это будет способствовать повышению их конкурентоспособности на рынке труда.-Еще одна защитная мера касается профобучения работников, находящихся под угрозой увольнения. Если наниматель организует переобучение тех, кто оказался под угрозой увольнения, то может рассчитывать на полную или частичную компенсацию понесенных затрат.-Впервые законодательно определены категории работников, находящихся под угрозой увольнения. Это те, которые подлежат увольнению в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя; предупреждены о сокращении численности или штата работников; по инициативе нанимателя находятся в вынужденном простое, в отпуске без сохранения или с частичным сохранением зарплаты, трудятся в режиме неполного рабочего времени.-Нанимателей обязали информировать орган по труду, занятости и соцзащите о предстоящем высвобождении работников не позднее, чем за два месяца. Это позволит заранее спрогнозировать, сколько человек потенциально нуждаются в подборе места работы, и принять необходимые меры по скорейшему вовлечению их в трудовую деятельность.В новой редакции закона о занятости содержится несколько очень важных нововведений и в отношении вакансий.-Очень важно, что срок, обязывающий нанимателей письменно уведомлять органы по труду, занятости и соцзащите о наличии вакансий, сокращен с двух недель до пяти дней. Эта новация повысит эффективность вовлечения в экономическую деятельность незанятых граждан. Одновременно усилена административная ответственность нанимателей за нарушение законодательства о занятости. Поскольку нанимателям теперь будет невыгодно "придерживать" сведения о вакансиях, значит, возможности для трудоустройства безработных расширятся. Закреплена также обязанность нанимателей своевременно информировать о заполнении вакансий, ранее заявленных в службу занятости.-При приеме на работу гражданина, направленного органом по труду, занятости и социальной защите, наниматель в пятидневный срок возвращает в орган по труду, занятости и социальной защите направление с указанием дня приема гражданина на работу.В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного органом по труду, занятости и социальной защите, уполномоченное должностное лицо нанимателя в направлении органа по труду, занятости и социальной защите делает отметку о дне явки гражданина и причине отказа ему в приеме на работу, заверяет ее личной подписью и печатью организации и возвращает направление гражданину.Не допускается отказ нанимателя в приеме на работу обязанных лиц, направленных по судебному постановлению органами по труду, занятости и социальной защите для трудоустройства.Эти и другие изменения и дополнения в законе "О занятости населения Республики Беларусь" нацелены, с одной стороны, на создание условий для мотивации безработных к активному поиску работы и на повышение роли нанимателей на рынке труда, с другой—на усиление ответственности и тех и других за соблюдение законодательства.