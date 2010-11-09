НА ПРИЕМ пришли девятеро. В зале собрались глава района Игорь Кузнецов, его заместители, а также руководители некоторых учреждений и организаций. Вопросы рассматривались непростые, наболевшие.





Миорчанка Ирина Нарейко обратилась к Леониду Васильевичу от лица родителей тех детей, чью базовую школу собираются оптимизировать. Поделилась переживаниями, что ее ребенку будет психологически сложно перестроиться, если его переведут в одну из средних школ города. Поэтому просит оставить учебное заведение.





—Я не помню какие-то ущербные моменты для своей психики, когда закрылась моя школа и нас перевели всем классом в другую, —пояснил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. —Это не тот случай, когда "переселяют" только одного ребенка—и он начинает комплексовать в совершенно другом коллективе. Считаю, что ситуация "бьет" больше по психике родителей. Ведь лучше пусть деньги, которые выиграет районный бюджет от оптимизации учебного заведения, пойдут на пополнение материально-технической базы оставшихся школ. Пусть закупят новые компьютеры, спортивные снаряды...





Короче говоря, у школы мало шансов на жизнь. Но председатель Миорского райисполкома Игорь Кузнецов пообещал, что учителя без работы не останутся.





ПРОЗВУЧАЛ также вопрос касательно больницы-долгостроя. Руководитель районного совета ветеранов Чеслав Кашкур объяснил, в каких условиях приходится лечиться. Попросил главу госконтроля помочь включить объект в республиканскую инвестиционную программу, на что Леонид Васильевич ответил:

—Инвестиционная программа на следующий год уже практически сформирована. Но я переговорю с министром здравоохранения Василием Жарко. Может, удастся включить туда ваш объект за счет других источников, которые есть в распоряжении его ведомства.

У других проблемы были сугубо личные. Например, миорчанин Сергей Васильев с двумя высшими образованиями не может найти работу, а дочь Светланы Попередень из агрогородка Новгороды не поступила в Витебский государственный университет из-за какой-то грубой ошибки администрации учебного заведения. Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов поручил с этими и другими проблемами разобраться.





Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото К. БЛАЖЕВИЧА.



